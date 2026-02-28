Укр

Отреклась от отца и стала моделью: что известно о трансгендерной дочери Маска и как она выглядит

Катерина Любимова
Илон Маск Новость обновлена 28 февраля 2026, 14:48
Илон Маск. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Вивьен не общается с отцом с 2020 года

Американский миллиардер Илон Маск является отцом 14 детей от разных женщин. Но со своей трансгендерной дочерью Вивиан он оборвал все связи. Девушка отказалась от его фамилии и сейчас строит карьеру модели.

Что известно:

  • Вивьен родилась парнем по имени Ксавье в первом браке Илона Маска с Джастин Уилсон
  • В 2022 году сын миллиардера сменил пол и взял имя Вивиан и фамилию матери — Уилсон
  • Илон Маск отказался от сына из-за смены пола, а Вивиан в свою очередь отреклась от отца

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит трансгендерная дочь Илона Маска. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит трансгендерная дочь Илона Маска

Старшая дочь Илона Маска и его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, родилась мужчиной по имени Ксавьер. Имя первенцу Маск дал в честь любимого героя из комиксов "Люди Икс". Но в 2020 году, с согласия родителей, Ксавьер совершил трансгендерный переход и стал Вивиан Уилсон.

Как выглядит трансгендерная дочь Илона Маска
Вивьен Уилсон, Фото: vivllainous

Отношения Вивиан с матерью остаются теплыми, однако с отцом они не складывались. Вивиан отмечала, что Илон Маск уделял детям мало внимания, большую часть времени оставляя их на попечение матери и нянек, а также в юности критиковал ее "женоподобное" поведение.

Трансгендерная дочь Илона Маска, как выглядит
Трансгендерная дочь Илона Маска, Фото: Getty Images

После достижения 18 лет весной 2022 года Вивиан через суд сменила фамилию Маск на девичью фамилию матери, объяснив это отсутствием отношений с отцом и нежеланием иметь с ним что-либо общее.

Разрыв с отцом Вивиан объяснила неприятием им ее трансгендерности, тогда как Маск связывал конфликт с "радикальными" взглядами дочери и влиянием прогрессивной культуры. В своем первом интервью после смены фамилии Вивиан обвинила отца в жестоком обращении в детстве, а также в том, что он высмеивал ее страхи, вызванные гендерной дисфорией. Она подчеркнула, что она как взрослый человек имеет право самостоятельно определять свою жизнь.

Вивьен Маск, как выглядит дочбь Илона Маска
Вивьен отказалась от фамилии Маска: Фото: vivllainous

Маск публично выступил против "воук-культуры", называя ее "вирусом разума", частично мотивируя это конфликтом с Вивиан. По его словам, разрыв с дочерью стал одним из самых тяжелых моментов в его жизни, но вскоре заявил, что "потерял сына".

Трансгендерная дочь Маска работает моделью
Трансгендерная дочь Маска работает моделью, Фото: vivllainous

Вивиан не общается с отцом с 2020 года и назвала его "жалким". Девушка подчеркнула, что ей плевать на его власть и деньги:

Меня раздражает, что люди ассоциируют меня с ним. Он жалкий мужчина-ребенок. Почему я должна его бояться? Ооо, у него так много власти. Мне плевать. Почему я должна бояться этого человека? Потому что он богат? О, нет, я дрожу. Мне плевать, сколько у кого денег.

Вивиан Уилсон

Сейчас Вивиан строит карьеру модели, у нее стройная фигура и красивые длинные русые волосы. Первые шаги она сделала с фотосессий и коллабораций с брендом Wildfang, затем участвовала в съемках для Tomboyx — бренда нижнего белья. После этого она дебютировала на подиуме, выступив на New York Fashion Week в сентябре 2025 года.

Вивиан Уилсон сейчас, фото
Вивиан Уилсон сейчас, Фото: vivllainous

Первым громким событием в ее модельной карьере стал показ для Gucci на Milan Fashion Week 2026. На подиуме она появилась в белом платье с одним рукавом, высоким вырезом и разрезом до бедра.

Я не очень хороша в том, чтобы быть знаменитой. Это навык. Я так долго боролась, чтобы меня воспринимали как обычного человека. Буквально перед тем, как я стала известной, никто не знал, кто я.

трансгендерная дочь Илона Маска

Дочь Маска взяла участие в показе для Gucci,
Дочь Маска взяла участие в показе для Gucci, Фото: vivllainous

"Телеграф" писал ранее, как выглядит первая жена Илона Маска. Он подавлял ее амбиции и заставлял перекрашиваться в блондинку.

