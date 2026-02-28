Отреклась от отца и стала моделью: что известно о трансгендерной дочери Маска и как она выглядит

Вивьен не общается с отцом с 2020 года

Американский миллиардер Илон Маск является отцом 14 детей от разных женщин. Но со своей трансгендерной дочерью Вивиан он оборвал все связи. Девушка отказалась от его фамилии и сейчас строит карьеру модели.

Что известно:

Вивьен родилась парнем по имени Ксавье в первом браке Илона Маска с Джастин Уилсон

В 2022 году сын миллиардера сменил пол и взял имя Вивиан и фамилию матери — Уилсон

Илон Маск отказался от сына из-за смены пола, а Вивиан в свою очередь отреклась от отца

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит трансгендерная дочь Илона Маска. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит трансгендерная дочь Илона Маска

Старшая дочь Илона Маска и его первой жены, канадской писательницы Джастин Маск, родилась мужчиной по имени Ксавьер. Имя первенцу Маск дал в честь любимого героя из комиксов "Люди Икс". Но в 2020 году, с согласия родителей, Ксавьер совершил трансгендерный переход и стал Вивиан Уилсон.

Вивьен Уилсон, Фото: vivllainous

Отношения Вивиан с матерью остаются теплыми, однако с отцом они не складывались. Вивиан отмечала, что Илон Маск уделял детям мало внимания, большую часть времени оставляя их на попечение матери и нянек, а также в юности критиковал ее "женоподобное" поведение.

Трансгендерная дочь Илона Маска, Фото: Getty Images

После достижения 18 лет весной 2022 года Вивиан через суд сменила фамилию Маск на девичью фамилию матери, объяснив это отсутствием отношений с отцом и нежеланием иметь с ним что-либо общее.

Разрыв с отцом Вивиан объяснила неприятием им ее трансгендерности, тогда как Маск связывал конфликт с "радикальными" взглядами дочери и влиянием прогрессивной культуры. В своем первом интервью после смены фамилии Вивиан обвинила отца в жестоком обращении в детстве, а также в том, что он высмеивал ее страхи, вызванные гендерной дисфорией. Она подчеркнула, что она как взрослый человек имеет право самостоятельно определять свою жизнь.

Вивьен отказалась от фамилии Маска: Фото: vivllainous

Маск публично выступил против "воук-культуры", называя ее "вирусом разума", частично мотивируя это конфликтом с Вивиан. По его словам, разрыв с дочерью стал одним из самых тяжелых моментов в его жизни, но вскоре заявил, что "потерял сына".

Трансгендерная дочь Маска работает моделью, Фото: vivllainous

Вивиан не общается с отцом с 2020 года и назвала его "жалким". Девушка подчеркнула, что ей плевать на его власть и деньги:

Меня раздражает, что люди ассоциируют меня с ним. Он жалкий мужчина-ребенок. Почему я должна его бояться? Ооо, у него так много власти. Мне плевать. Почему я должна бояться этого человека? Потому что он богат? О, нет, я дрожу. Мне плевать, сколько у кого денег. Вивиан Уилсон

Сейчас Вивиан строит карьеру модели, у нее стройная фигура и красивые длинные русые волосы. Первые шаги она сделала с фотосессий и коллабораций с брендом Wildfang, затем участвовала в съемках для Tomboyx — бренда нижнего белья. После этого она дебютировала на подиуме, выступив на New York Fashion Week в сентябре 2025 года.

Вивиан Уилсон сейчас, Фото: vivllainous

Первым громким событием в ее модельной карьере стал показ для Gucci на Milan Fashion Week 2026. На подиуме она появилась в белом платье с одним рукавом, высоким вырезом и разрезом до бедра.

Я не очень хороша в том, чтобы быть знаменитой. Это навык. Я так долго боролась, чтобы меня воспринимали как обычного человека. Буквально перед тем, как я стала известной, никто не знал, кто я. трансгендерная дочь Илона Маска

Дочь Маска взяла участие в показе для Gucci, Фото: vivllainous

