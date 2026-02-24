Стаж есть, денег нет. Эксперт назвал профессии, представители которых обречены на мизерные пенсии

Почему стаж не гарантирует высокую пенсию – разъяснение специалиста

Пенсия в Украине может быть разной у тех, кто имеет одинаковый стаж. Одна из причин заключается в том, что во время трудовой деятельности украинцы получали разную заработную плату.

Что нужно знать:

С 1 марта пенсии большинства украинцев должны вырасти на 12,1%

Минимальная пенсия для нетрудоспособных в Украине сейчас составляет 2 595 грн

Около 3,68% пенсионеров получают менее 3000 грн

Почему люди, работавшие одинаковый период времени получают разные суммы, "Телеграфу" объяснил пенсионный эксперт и автор издания "На пенсии" Виктор Богданов: Одним плюс 1000 грн, а другим дуля: как экономят на пенсионерах и кто не получит повышения

Эксперт пояснил, что формула расчета пенсии базируется на трех составляющих. Учитывают среднюю зарплату по Украине, индивидуальный коэффициент заработной платы и стаж.

Если человек всю жизнь работал на низкооплачиваемой должности — уборщицей, библиотекарем, воспитательницей в садике — его коэффициент зарплаты будет меньше единицы. А значит, и пенсия будет маленькой, даже при 40 годах стажа, — констатировал Виктор Богданов

Виктор Богданов

Маленькая пенсия и у тех, кто вышел на пенсию еще 20 лет назад: тогда средняя зарплата по Украине была 8 913 гривен, сейчас — 17 000. Разница почти вдвое, и ее частично должна компенсировать индексация пенсий, которая запланирована с 1 марта 2026 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому не стоит ждать повышения пенсий в марте. Окончательного постановления еще не публиковали, однако по его проекту повышение обойдет три категории украинцев — прокуроров и судей, тех, у кого максимальная пенсия и тех, чьи выплаты уже повысили до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых.