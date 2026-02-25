Провалилось ли весеннее наступление РФ из-за отключения Starlink? Командующий Нацгвардией объяснил

Российская армия смогла перенастроить связь после отключения Starlink

Внезапное отключение системы спутниковой связи Starlink не стало большой проблемой для российской армии. Они смогли наладить связь с другими способами.

Также их подразделения не отказываются от тактики "просачивания" сквозь оборонительные позиции СОУ. Об этом командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко рассказал в интервью журналистке Анне Максимчук.

Что нужно знать:

Отключение Starlink повлияло только на некоторые возможности РФ на фронте

У россиян есть еще несколько вариантов связи между подразделениями

Российские войска продолжат использовать тактику инфильтрации малых групп

Перебои в работе спутниковой связи Starlink не стали неразрешимой задачей для российских войск перед так называемой "весенней наступательной кампанией". Они перенастроились на другие виды коммуникации и продолжают атаки.

"У них ничего не сломалось. Были определенные сбои в системе, скажем так, но не сломалось. Они перешли на радиостанции, более низкие способы управления. Поверьте, как летали дроны, так и летают", — подчеркнул Пивненко.

Он объяснил, что российское наступление не прекращалось. И так называемой "весенней кампании", вероятно, вообще не планировалось.

"Ну, весной уже не будет таких штурмов больших. Они уже идут. То есть, им нужно определенное количество людей, они инфильтрируются на наши территории, делают ячейки и нам уже трудно их выбивать оттуда. Поэтому мы отходим, как было на Покровском направлении, там, знаете, их нфильтровалось очень много, в сам город. И сейчас в Купянске, ну, на Купянске мы успели сработать более качественно и более там гармонично, скажем так, их вытеснили. Нам нужно стараться не давать им возможности инфильтрироваться в глубь территории. Это самая основная история", — подчеркнул Пивненко.

Александр Пивненко

Как может повлиять отключение Starlink на оккупантов

Как сообщал "Телеграф", отключение неофициально используемых российскими войсками терминалов Starlink может снизить точность ударов и эффективность управления некоторыми подразделениями. Однако это не приведет к кардинальным изменениям в ударах по украинскому тылу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне придумали, как вернуть доступ к Starlink, используя украинцев. Однако такие устройства будут блокироваться, а причастным лицам грозит уголовная ответственность.