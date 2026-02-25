Укр

Он заранее знал дату наступления России: как выглядит могила сотрудника ГУР и переговорщика Киреева

Катерина Любимова
Денис Киреев
Денис Киреев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Киреева сыграл ключевую роль в информировании о планах Путина

Известный банкир, участник первых переговоров с Россией и сотрудник украинской разведки Денис Киреев был убит в марте 2022 года. Именно он предупредил руководство нашей страны о предстоящем вторжении Путина. На Байковом кладбище ему установили большой мемориал.

Что известно:

  • Денис Киреев участвовал в первых переговорах между Украиной и Россией и был штатным сотрудником ГУР
  • В марте 2022 году разведчика убили сотрудники СБУ, он был похоронен с воинскими почестями на Байковом кладбище

"Телеграф" побывал на могиле переговорщика Дениса Киреева. Мы также решили напомнить подробности его убийства.

Денис Киреев — что о нем известно

Денис Киреев родился 1 января 1977 года в Киеве. Он был известным экспертом банковского сектора, работал с международными организациями, такими как Citibank, Credit Lyonnais, ING и Rabobank, а с 2010 по 2014 год занимал должность первого заместителя председателя правления АО "Ощадбанк".

Денис Киреев был работником ГУР
Денис Киреев был работником ГУР, Фото: politeka

Его имя стало широко известно после участия в первых переговорах между Украиной и Россией, состоявшихся 28 февраля 2022 года в Беларуси. В СМИ тогда появилась информация, что он может быть шпионом России.

Денис Киреев был участником первых переговоров с Россией в 2022 году
Денис Киреев в числе украинской делегации на переговорах с РФ

Киреев был убит 5 марта 2022 года, и как выяснилось, работал на украинскую разведку еще с 2021 года. По словам бывшего главы ГУР Кирилла Буданова, Киреев не был агентом российских спецслужб, он собирал информацию о планах предстоящего вторжения и сразу сообщил об этом руководству Украины. В ходе переговоров Киреев специально затягивал процесс, давая время Вооруженным силам Украины на подготовку, и тем самым помог защитить Киев.

Кирилл Буданов и Денис Киреев,
Кирилл Буданов и Денис Киреев, Фото: ГУР Украины

Я как руководитель спецслужбы уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Это, во-первых. Во-вторых, я господина Киреева лично знаю с 2009 года.

Кирилл Буданов

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Дениса Киреева убили из-за плохой координации украинских спецслужб в начале войны. Служба безопасности Украины обвиняла его в государственной измене, хотя Киреев официально выполнял задания ГУР.

Денис Киреев, где похоронен, могила, фото
Дениса Киреева похоронили на Байковом кладбище

Как выглядит могила Дениса Киреева на Байковом кладбище

Дениса Киреева похоронили с воинскими почестями на Байковом кладбище. "Телеграф" побывал на его могиле и увидел, какой ему установили мемориал. В его центре находится фигура Киреева в полный рост, выполненная из бронзы. Он изображен в классическом костюме: одна рука опущена в карман, другая — держит сигару и слегка выдвинута вперед.

Денис Киреев, где похоронен, как выглядит могила
Как выглядит могила Дениса Киреева, Фото: "Телеграф"

За скульптурой расположена гранитная стела с барельефом орла с расправленными крыльями. У подножья мемориала стоят живые цветы, лампады и хвойные композиции.

"Телеграф" писал ранее, выглядит могила предателя Ильи Кивы. СБУ подтвердила свою причастность к ликвидации бывшего нардепа.

