Он заранее знал дату наступления России: как выглядит могила сотрудника ГУР и переговорщика Киреева

Киреева сыграл ключевую роль в информировании о планах Путина

Известный банкир, участник первых переговоров с Россией и сотрудник украинской разведки Денис Киреев был убит в марте 2022 года. Именно он предупредил руководство нашей страны о предстоящем вторжении Путина. На Байковом кладбище ему установили большой мемориал.

Что известно:

Денис Киреев участвовал в первых переговорах между Украиной и Россией и был штатным сотрудником ГУР

В марте 2022 году разведчика убили сотрудники СБУ, он был похоронен с воинскими почестями на Байковом кладбище

"Телеграф" побывал на могиле переговорщика Дениса Киреева. Мы также решили напомнить подробности его убийства.

Денис Киреев — что о нем известно

Денис Киреев родился 1 января 1977 года в Киеве. Он был известным экспертом банковского сектора, работал с международными организациями, такими как Citibank, Credit Lyonnais, ING и Rabobank, а с 2010 по 2014 год занимал должность первого заместителя председателя правления АО "Ощадбанк".

Денис Киреев был работником ГУР, Фото: politeka

Его имя стало широко известно после участия в первых переговорах между Украиной и Россией, состоявшихся 28 февраля 2022 года в Беларуси. В СМИ тогда появилась информация, что он может быть шпионом России.

Денис Киреев в числе украинской делегации на переговорах с РФ

Киреев был убит 5 марта 2022 года, и как выяснилось, работал на украинскую разведку еще с 2021 года. По словам бывшего главы ГУР Кирилла Буданова, Киреев не был агентом российских спецслужб, он собирал информацию о планах предстоящего вторжения и сразу сообщил об этом руководству Украины. В ходе переговоров Киреев специально затягивал процесс, давая время Вооруженным силам Украины на подготовку, и тем самым помог защитить Киев.

Кирилл Буданов и Денис Киреев, Фото: ГУР Украины

Я как руководитель спецслужбы уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Это, во-первых. Во-вторых, я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Кирилл Буданов

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Дениса Киреева убили из-за плохой координации украинских спецслужб в начале войны. Служба безопасности Украины обвиняла его в государственной измене, хотя Киреев официально выполнял задания ГУР.

Дениса Киреева похоронили на Байковом кладбище

Как выглядит могила Дениса Киреева на Байковом кладбище

Дениса Киреева похоронили с воинскими почестями на Байковом кладбище. "Телеграф" побывал на его могиле и увидел, какой ему установили мемориал. В его центре находится фигура Киреева в полный рост, выполненная из бронзы. Он изображен в классическом костюме: одна рука опущена в карман, другая — держит сигару и слегка выдвинута вперед.

Как выглядит могила Дениса Киреева, Фото: "Телеграф"

За скульптурой расположена гранитная стела с барельефом орла с расправленными крыльями. У подножья мемориала стоят живые цветы, лампады и хвойные композиции.

