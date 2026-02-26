Это обидное слово хорошо знают во Львове и Европе, но не поймут в Днепре

С этим словом стоит быть осторожнее в западных регионах

В Украинском языке есть некоторые необычные слова, которые можно использовать как оскорбления. Однако далеко не во всех украинских регионах его понимают. К таким можно отнести "анальфабет".

Что нужно знать:

Греческое analphabetos — "тот, кто не знает ни альфы, ни беты"

Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях слово часто используют в речи

Жители Днепра, например, и соседних областей часто не понимают слово сразу, в разговоре им привычнее "неуч"

Слово "анальфабет" давно вошло в европейские словари и описывает необразованного человека, неуча. Об этом говорится в словаре "Лексикон львівський".

Слово происходит от древнегреческого analphabetos, буквальное значение: "Тот, кто не знает ни альфы, ни беты". Это синоним нашего выражения "не знает ни а, ни б". К нам слово попало не напрямую с греческого, а через европейские языки (вероятно, через немецкий – Analphabet или французский – analphabète).

Во Львовской, Тернопольской или Ивано-Франковской областях "анальфабет" часто используют в речи, чтобы подчеркнуть необразованность человека: "Ти що, анальфабет, не можеш прочитати, що там написано?".

Однако, например, жители Днепра и центральной Украины часто воспринимают "анальфабет" с недоумением или не сразу понимают смысл, потому что в местной речи чаще используют выражения вроде "неуч".

Использование слова в предложениях:

"У математиці, фізиці, хемії я був комплєтний анальфабет"

"Вузький спеціаліст, навіть сягаючи вершин у своїй галузі, але залишаючись анальфабетом у всьому іншому, не може бути визнаний інтелігентом. (з газети)"

"Товариш Вовчик, звичайно, не погодився з цим твердженням i сказав, що Дмитрiй все-таки анальфабет і не розумiє, що таке фiлософiя. (М. Хвильовий)"

