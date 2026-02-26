Путин недоволен собой: Яковина объяснил, чего дальше ждать от России

Кремль стремится захватить Донбасс любой ценой

Российский лидер Владимир Путин, скорее всего, недоволен собой из-за отсутствия больших успехов в войне с Украиной. Он возлагает немалые надежды на президента США Дональда Трампа в переговорах.

Что нужно знать:

Вероятнее всего, Путин выберет лишь один вариант в вопросе войны с Украиной

Кремль рассчитывает, что Белый дом дожмет Киев за переговорным столом

Общую мобилизацию Россия может объявить только при одном условии

Об этом рассказал журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина на своем YouTube-канале. По его словам, вероятнее Путин сейчас недоволен собой и очень сильно.

"Путин был гораздо высшего мнения о себе, что он гораздо более прозорливый политик и полководец. Думал, что сможет быстро и легко захватить Украину, как Крым. Но этого не произошло, поэтому он ужасно недоволен. В первую очередь недоволен собой", — говорит Яковина.

Журналист добавляет, что, конечно, внутренние процессы Кремля невозможно увидеть, вызовы на "ковер" и т.д. Но, учитывая динамику ситуации, можно предположить, что Путин выбрал один вариант для себя – стиснуть зубы и идти до конца.

"Не в характере Путина сейчас сдаваться, он будет давить, давить, давить до конца, до победы. То есть он не может позволить себе отказаться от продолжения этой войны сейчас", — объясняет политический обозреватель.

По мнению Яковина, даже в этом ключе не следует ожидать всеобщей мобилизации в России. Она идет там плановыми темпами, конечно, на фронте все больше иностранцев, но всеобъемлющего процесса не будет. Журналист считает, что это возможно только при условии, если ВСУ прорвут где-то линию столкновения и стремительно начнут освобождать территории.

Что Путин планирует дальше

По мнению Яковина, глава России возлагает большие надежды на президента Трампа. То есть, что именно он поможет Путину получить хотя бы Донбасс.

"Путин думает, что Трамп заставит или убедит Зеленского на выгодных для России условиях мира. Речь идет о выводе войск ВСУ с территории Донбасса и Луганщины", — говорит обозреватель.

По его словам, это основная стратегия лидера России. Так как он не может просто так сдаться и подписать мирное соглашение, но и завоевать территории тоже не может. Поэтому его надежда — это президент США.

Относительно тактики россиян журналист добавляет, что кроме "мясных" штурмов, они усилили работу с дронами на фронте. В настоящее время идет активный набор в Силы беспилотных систем РФ, а их работу уже замечают ВСУ на передовой.

