Самые бедные останутся без повышения. Чьи пенсии не вырастут в марте и почему

Пенсионные выплаты самых уязвимых пенсионеров останутся мизерными

В Украине с 1 марта проиндексируют пенсии на 12,1% — от 100 до 2 595 гривен. Однако повышения не будет для трех категорий пенсионеров.

Что нужно знать:

Минимальная пенсия для нетрудоспособных сейчас составляет 2 595 грн

Будущая индексация минует три категории пенсионеров

Из-за несовершенства системы прокуроры могут выходить на пенсию с 30 лет и получать солидные выплаты

Министр социальной политики Денис Улютин объяснил, что мартовская индексация не касается трех категорий. Первая — прокуроры и судьи, вторая — те, у кого максимальная пенсия (25 950 гривен). Также не повысят пенсию тем, чьи выплаты уже поднимались до минимального гарантированного уровня.

Относительно пенсий прокуроров и судей – отдельная история. Пенсионный эксперт и автор издания "На пенсии" Виктор Богданов объяснил "Телеграфу", что система позволяет получать пенсию в 30 лет.

"У нас есть прекрасные истории с прокурорами, которые в 30 лет выходят на пенсию. Кто-то по инвалидности, кто-то еще по какой-то хитрой схеме — это, честно говоря, печальная страница истории нашего государства ", — отметил эксперт.

Какой минимальный размер пенсии в Украине

Минимальная пенсия для нетрудоспособных лиц сейчас установлена на уровне 2 595 гривен. Если в прошлом году выплаты пенсионеру довели до прожиточного минимума, они не будут индексироваться.

"Если в прошлом году у пенсионера были какие-то дотяжки и доплаты, и его пенсия составляет "аж" 2 595 гривен, то эти пенсии такими же мизерными и останутся", — заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, Виктор Богданов также назвал "Телеграфу" профессии, представители которых обречены на мизерные пенсии. Он объяснил, почему так происходит.