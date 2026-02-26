Новый минимум для пожилых людей: кому из пенсионеров установят выплату 4213 гривен

Выплата вырастет почти на 500 гривен

В Украине с 1 марта пенсии повысят на 12,1%. Этот рост превышает показатели за два предыдущих года. Вместе с тем вырастут минимальные выплаты для отдельных категорий пенсионеров.

Минимальная пенсия для отдельных категорий пенсионеров вырастет до 4213 гривен. Детальнее объяснил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Новые выплаты касаются лиц в возрасте от 80 лет с минимальным страховым стажем — 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Также повышение получат пенсионеры от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 для женщин. Ранее минимальная пенсия для этих категорий составляла 3758 грн.

Мартовая индексация не коснется определенных групп

По словам министра социальной политики Дениса Улютина, повышения не получат судьи и прокуроры, пенсионеры с максимальной выплатой (25 950 грн), а также те, кто уже получает минимальную гарантированную пенсию.

Особое внимание эксперты обращают на пенсии судей и прокуроров. Пенсионный специалист Виктор Богданов отмечает, что система позволяет некоторым получать выплаты уже в 30 лет, в частности из-за инвалидности или других юридических схем.

"Это, честно говоря, печальная страница нашей истории", — отметил эксперт, подчеркивая дисбаланс в пенсионной системе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт назвал сферы работы, где пенсии будут самыми низкими.