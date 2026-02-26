Аренда квартир в Киеве подешевела на 3000 грн за полгода. В чем подвох и что будет дальше

Искателей жилья в столице теперь интересует не месторасположение помещения

В Киеве существенно снизилась стоимость аренды квартир – влияние на это могли оказать несколько факторов, в том числе и массированные обстрелы, а также отключения света, тепла и воды, спровоцированные их последствиями.

"Телеграф" расскажет, почему рынок аренды начал демонстрировать иную динамику и стоит ли спешить с поиском квартиры.

Где-то упало, где-то выросло

За последние полгода снимать квартиру в Киеве действительно стало заметно выгоднее. Если в августе прошлого года средний чек составлял почти 26 тысяч гривен, то сейчас арендаторы в среднем отдают на 3 тысячи меньше — около 22 945 грн. Падение составило более 11%, что выглядит как праздник для кошелька.

Но не всё так просто. Если посмотреть на ситуацию в годовом измерении, картина меняется кардинально. По сравнению с прошлым годом квартиры подорожали на 10,5% — то есть плюс 2 200 грн к ценнику. А в последний месяц и вовсе произошел скачок на 5,5% (почти +1200 грн).

Как менялась цена оренды квартиры в Киеве

Эксперты портала M2bomber, проводившие исследование, предполагают: рынок наконец нащупал дно и начинает разворачиваться в сторону подорожания. Так что дешевый период, похоже, подходит к концу.

Где ловить самые дешевые варианты?

Разброс цен по районам поражает воображение — разница между спальным массивом и центром достигает почти 24 тысяч гривен.

Самый лояльный к бюджету арендатора — Дарницкий район. Там средняя стоимость аренды держится на уровне 14 750 грн. Следом за ним идут:

Оболонь — 17 000 грн ;

; Святошин — 17 500 грн ;

; Деснянский район — 18 000 грн ;

; Соломенка — 19 300 грн.

Золотые квадраты: где придется раскошелиться?

Абсолютным лидером по дороговизне остается Шевченковский район. Жизнь в центре стоит в среднем 38 720 грн в месяц.

Также в тройке антилидеров оказались:

Днепровский район — 32 000 грн ;

; Подол — 29 014 грн.

Немного более демократичные цены на Печерске (27 149 грн) и в Голосеевском районе (24 000 грн).

Сколько в среднем стоит оренда квартиры по районам Киева

Сколько просят за "однушку", "двушку" или "трешку"?

Рынок перенасыщен предложениями по конкретным ценам. Больше всего однокомнатных квартир сдают по 10 000, 13 000, 25 000 и 35 000 гривен.

Что касается двухкомнатных, то здесь бесспорный хит — цена 14 400 грн. Почти 14% владельцев готовы отдать свои метры именно за эти деньги.

А вот рынок трехкомнатных квартир разорван между эконом- и премиум-сегментом. Чаще всего в объявлениях фигурируют три цены: социальные 14 400 грн, бюджетные 18 000 грн и элитные 43 200 грн.

"Не ориентируйтесь на январь": риелтор — о премии за автономность и обогнал ли Львов столицу

Риелтор Ирина Седляр в комментарии "Телеграфу" объяснила, что январская статистика не должна вводить в заблуждение.

"Январь всегда не самый активный месяц на рынке, поэтому сильно ориентироваться на него не стоит", — отметила эксперт.

На фоне отключений арендаторы кардинально изменили требования к жилью. Как рассказала Ирина Седляр, наличие энергонезависимости превратилось в весомый аргумент во время торга.

Арендаторы стали готовы платить больше за жилье, где можно жить автономно. Наличие газовой плиты, автономного отопления или генератора сегодня — это своего рода премиум-критерий Ирина Седляр

Ирина Седляр / Facebook-страница

Еще один тренд начала 2026 года — смена географии спроса. Спальные массивы левобережья демонстрируют не меньшую активность, чем престижный Печерск.

"Сегодня арендаторы все чаще обращают внимание не столько на сам район, сколько на конкретный жилой комплекс", — рассказала Ирина Седляр.

Весеннее оживление, по её словам, будет мягким. Те квартиры, которые не могут похвастаться автономностью, могут потерять в цене даже несмотря на общий рост спроса.

Недавние исследования свидетельствовали, что Львов по стоимости аренды однокомнатных квартир иногда обгоняет Киев. Однако, по словам риелтора, это сравнение не совсем корректно.

"В Киеве сейчас больше предложения. Блекауты безусловно повлияли на спрос. Но важно помнить: дома, которые автономны, практически не потеряли в цене, а во многих случаях даже подорожали. Поэтому при анализе рынка аренды нужно учитывать именно уровень автономности, а не только локацию", — резюмировала эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что минимальные пенсии украинских пенсионеров не увеличатся даже после проведения индексации. Это связано с тем, что такие пожилые люди уже получают доплаты, которые доводят их выплаты до установленного минимального уровня.