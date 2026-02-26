Есть один нюанс: какую доплату получат пенсионеры наиболее уязвимых категорий

Министр социальной политики, семьи и единства рассказал, как вырастут пенсии некоторых украинцев

С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий – выплаты вырастут на 12,1%. Повышение составит от 100 до 2 595 гривен в зависимости от размера пенсии. Отдельный акцент будет сделан на гражданах из наиболее уязвимых групп.

Чтобы их выплаты повысились, пенсионерам нужно достичь определенного возраста и иметь зафиксированную норму страхового стажа. Об этом сообщил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Сколько добавят в марте пенсионерам из самых уязвимых категорий

Так, для лиц в возрасте от 80 лет (при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин), а также для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным стажем (35 лет для мужчин и 30 — для женщин) минимальная пенсия вырастет с 3 758 до 4 213 гривен.

Пенсионерка. Фото: obozrevatel

Пенсионеры старше 70 лет с полным стажем будут получать не менее 4 050 гривен вместо 3 613. Для лиц до 70 лет с полным стажем минимальная выплата повысится с 3 323 до 3 725 гривен, а для тех, кто имеет меньший стаж — с 3 006 гривен.

