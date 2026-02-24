Март удивит Львов неожиданной погодой: когда в город ворвутся резкие морозы

Погода будет изменчивой в марте

Во Львов после кратковременного потепления снова придут холода. Ночью температура воздуха может опускаться ниже 0 градусов.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, согласно данным Meteofor, в марте в областном центре будет переменчивая погода. Начало месяца начнется с приятных "плюсов" до +10 градусов, однако уже с 4 по 15 время от времени могут возвращаться ночные морозы до -1-3 градусов. Средняя температура воздуха в этом месяце, вероятно, будет держаться на уровне 0+5 градусов. Во второй половине марта возможны частые осадки в виде дождя.

Погода во Львове

Более пессимистичный прогноз дают синоптики сайта Meteo.ua. Они считают, что во второй половине марта морозы будут куда серьезнее — до -10 градусов. И такая погода может затянуться до конца месяца. Также возможны осадки, однако, по этому прогнозу, в виде дождя.

Погода во Львове

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, что Украину с 23 февраля придет долгожданное потепление. Будет поступать тёплый воздух атлантического происхождения. Это приведёт к смене погодных условий: усилится ветер, будет колебаться атмосферное давление, ожидаются осадки.

В начале марта по всей стране ожидается теплая погода. Но при этом, потепление приведёт к активному таянию снега, что может вызвать повышение уровня воды в реках и подтопление отдельных низинных территорий.

Погода в Украине

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что более 20 сел одной из областей могут уйти под воду уже этой весной.