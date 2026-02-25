В Днепре прогнозируют аномальную температуру: когда ждать апрельское тепло

Днепру следует готовиться к контрастной погоде в начале весны

В Днепре в начале марта ожидаются резкие изменения погоды. После прохладных дней синоптики прогнозируют существенное потепление, которое может стать неожиданным для горожан.

По данным метеограммы, уже в первой декаде марта температура воздуха резко поднимется до +17 градусов днем. Прогноз дали в "Погода 33".

Как изменится погода в Днепре в ближайшие дни

В начале месяца в городе будет преобладать прохладная и неустойчивая погода: ночью возможны небольшие морозы до -1 градуса, а днем — в пределах +3…+8. Периодически будут идти дожди, местами с мокрым снегом.

Наиболее ощутимое потепление прогнозируют ориентировочно на 8-10 марта, когда воздух прогреется до 17 теплых градусов. После этого температура несколько снизится, но останется преимущественно плюсовой.

В конце предполагается волна затяжных осадков. Вместе с ними температура воздуха днем будет колебаться в коридоре +1…4 градуса, а ночью может опуститься до -4 градусов.

Отметим, что такие температурные колебания типичны для начала весны, однако столь высокие показатели в середине марта являются аномальными.

Что прогнозируют Днепр в марте. Фото: Погода 33

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре действительно прогнозируют мартовское потепление, однако, по предварительным данным, оно вряд ли будет аномальным.