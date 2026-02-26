Только 10% водителей пройдут этот тест по ПДД: проверьте знания

Посмотрите внимательно на задачу

Водители с многолетним стажем допускают ошибки в ситуациях, которые кажутся элементарными. Поэтому знание правил дорожного движения очень важно.

На канале "Кормчий" опубликовали видео. Там была представлена задача.

Задание

Водитель красного автомобиля приближается к перекрестку. Перед ним установлен знак, а на дороге смоделировано три возможных направления движения: прямо, слева и справа. Куда разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля?

Правила дорожного движения

Варианты ответов

Только прямо. Прямо и налево. Направо или налево. Только налево. В любом направлении.

Разбор задачи

На картинке мы видим красный легковой автомобиль, подъехавший к икс-образному перекрестку. Чтобы определить разрешенную траекторию, следует обратить внимание на дорожную обстановку и установленные знаки.

Перед перекрестком дорог мы видим знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что к этому моменту водитель двигался по дороге, где все полосы предназначены для движения в одном направлении. Соответственно, водитель, находясь в левой полосе, не нарушает правила.

Однако за перекрестком дорога становится двусторонней. Надо разобрать направления:

Движение прямо: Если водитель продолжит движение прямо с левой полосы, он окажется на полосе встречного движения, что является грубым нарушением.

Если водитель продолжит движение прямо с левой полосы, он окажется на полосе встречного движения, что является грубым нарушением. Поворот направо: Согласно пункту 10.4 ПДД , перед поворотом направо водитель должен заранее занять соответствующее крайнее правое положение . Поскольку красный автомобиль находится в левой полосе, поворот справа запрещен.

Согласно , перед поворотом направо водитель должен заранее занять соответствующее . Поскольку красный автомобиль находится в левой полосе, поворот справа запрещен. Поворот налево: Водитель заранее занял крайнее левое положение на дороге с односторонним движением, что позволяет ему беспрепятственно совершить поворот налево.

Правильный ответ

№4. Только налево.

Ранее "Телеграф" писал, сколько украинцев погибло под колесами электросамокатов за 2025 год.