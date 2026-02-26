Только 10% водителей пройдут этот тест по ПДД: проверьте знания
Посмотрите внимательно на задачу
Водители с многолетним стажем допускают ошибки в ситуациях, которые кажутся элементарными. Поэтому знание правил дорожного движения очень важно.
На канале "Кормчий" опубликовали видео. Там была представлена задача.
Задание
Водитель красного автомобиля приближается к перекрестку. Перед ним установлен знак, а на дороге смоделировано три возможных направления движения: прямо, слева и справа. Куда разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля?
Варианты ответов
- Только прямо.
- Прямо и налево.
- Направо или налево.
- Только налево.
- В любом направлении.
Разбор задачи
На картинке мы видим красный легковой автомобиль, подъехавший к икс-образному перекрестку. Чтобы определить разрешенную траекторию, следует обратить внимание на дорожную обстановку и установленные знаки.
Перед перекрестком дорог мы видим знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что к этому моменту водитель двигался по дороге, где все полосы предназначены для движения в одном направлении. Соответственно, водитель, находясь в левой полосе, не нарушает правила.
Однако за перекрестком дорога становится двусторонней. Надо разобрать направления:
- Движение прямо: Если водитель продолжит движение прямо с левой полосы, он окажется на полосе встречного движения, что является грубым нарушением.
- Поворот направо: Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо водитель должен заранее занять соответствующее крайнее правое положение. Поскольку красный автомобиль находится в левой полосе, поворот справа запрещен.
- Поворот налево: Водитель заранее занял крайнее левое положение на дороге с односторонним движением, что позволяет ему беспрепятственно совершить поворот налево.
Правильный ответ
№4. Только налево.
