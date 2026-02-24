Снова снег и похолодание? Как в Киеве будет меняться погода до конца февраля

Стабильных "плюсов" до конца месяца ждать не стоит

Март в Киеве обещает порадовать теплом, но до конца февраля погода будет переменчивая. Сильных морозов синоптики не прогнозируют, но снежок местами еще будет пролетать.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 25 февраля, на протяжение дня в Киеве будет идти мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем составит 0…+2.

Погода в Киеве на 25 февраля

В четверг, 26 февраля, ночью столбики покажут -2…-4 градуса, а в дневное время температура прогреется до -1…+1 градуса. Будет облачно, но без осадков.

Погода в Киеве на 26 февраля

В пятницу, 27 февраля, ночью в Киеве снова ожидается мороз до -4…-6 градусов, а днем температура составит +1….+3 градусов. На протяжение дня ожидается переменчивая облачность, но без дождя и снега.

Погода в Киеве на 27 февраля

Суббота, 28 февраля, принесет в Киев ночной мороз до -3…-5 градусов, а днем столбики термометра покажут 0…+2 градуса.

Погода в Киеве на 28 февраля

Сайт Ventusky передает, что небольшой мороз ожидается в столице Украины ночью с 25 февраля по 1 марта, затем температура станет "плюсовой". Самым снежным днем будет 25 февраля.

Погода в Киеве с 25 по 28 февраля

Похожим прогнозом поделился и сайт Weather. Согласно данным, ночные морозы в Киеве до конца февраля не опустятся ниже -4 градусов. Осадки ожидаются только завтра, 25 февраля.

Когда в Киев придет потепление

