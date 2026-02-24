Снова снег и похолодание? Как в Киеве будет меняться погода до конца февраля
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Стабильных "плюсов" до конца месяца ждать не стоит
Март в Киеве обещает порадовать теплом, но до конца февраля погода будет переменчивая. Сильных морозов синоптики не прогнозируют, но снежок местами еще будет пролетать.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 25 февраля, на протяжение дня в Киеве будет идти мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем составит 0…+2.
В четверг, 26 февраля, ночью столбики покажут -2…-4 градуса, а в дневное время температура прогреется до -1…+1 градуса. Будет облачно, но без осадков.
В пятницу, 27 февраля, ночью в Киеве снова ожидается мороз до -4…-6 градусов, а днем температура составит +1….+3 градусов. На протяжение дня ожидается переменчивая облачность, но без дождя и снега.
Суббота, 28 февраля, принесет в Киев ночной мороз до -3…-5 градусов, а днем столбики термометра покажут 0…+2 градуса.
Сайт Ventusky передает, что небольшой мороз ожидается в столице Украины ночью с 25 февраля по 1 марта, затем температура станет "плюсовой". Самым снежным днем будет 25 февраля.
Похожим прогнозом поделился и сайт Weather. Согласно данным, ночные морозы в Киеве до конца февраля не опустятся ниже -4 градусов. Осадки ожидаются только завтра, 25 февраля.
"Телеграф" писал ранее, что март удивит Львов неожиданной погодой. Когда в город ворвутся резкие морозы?