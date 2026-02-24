Одесса превратится в болото в марте? Какие сюрпризы принесет погода и ждать ли тепла

Большая часть дней в областном центре будет дождливой

Март в Одессе, вероятнее всего, будет дождливым и прохладным. Температура воздуха в этот период времени не будет превышать +10 градусов, а чаще всего будет ближе к 0.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, по мнению специалистов Meteofor, на протяжении этого месяца в Одессе столбики термометров будут находиться на уровне -2+5 градусов. Примерно с 10 числа полностью уйдут даже ночные "минусы". При этом большая часть дней в областном центре будет дождливой.

Погода в Одессе

Схожий прогноз дают и синоптики Meteo.ua. По их расчетам, средняя температура воздуха в Одессе будет находиться на 0+5 градусов с редкими подъемами до +9+10 градусов. Также возможны частые осадки в виде дождей.

Погода в Одессе

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, что Украину с 23 февраля придет долгожданное потепление. Будет поступать тёплый воздух атлантического происхождения. Это приведёт к смене погодных условий: усилится ветер, будет колебаться атмосферное давление, ожидаются осадки.

В начале марта по всей стране ожидается теплая погода. Но при этом, потепление приведёт к активному таянию снега, что может вызвать повышение уровня воды в реках и подтопление отдельных низинных территорий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что более 20 сел одной из областей могут уйти под воду уже этой весной.