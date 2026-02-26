Посеред березня на Україну чекає морозний "сюрприз" з Арктики: синоптик дав прогноз погоди на місяць

На країну чекають весняні перепади погоди

У березні 2026 року погода в Україні буде здебільшого спокійною та комфортною. Температура буде вищою за норму, але в деяких областях у середині місяця очікуються морози до -13.

Що потрібно знати:

На початку місяця буде тепло, сніг тане, можливий дощ, мокрий сніг та туман

З 9 по 13 березня очікується похолодання, а після 19 березня – поступове потепління, особливо на заході та півдні

Березень буде близьким до кліматичної норми, можливі місцеві паводки через сніг та льоду

Про це "Телеграфу" розповів відомий український синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, на початку березня температура повітря булет вище норми. Можливі опади у вигляді дощу або мокрого снігу, сніг поступово танутиме, місцями з’явиться туман.

З 9 по 13 березня очікується похолодання, особливо на півночі та сході країни. Вночі будуть невеликі або помірні морози — місцями до -10...-13°C, удень близько 0°C. Але сонце вже відчуватиметься, як весна.

Температура у Харкові 10 березня опуститься до -13. Скріншот: Ventusky

У період до 17-19 березня в Україні очікується прохолодна погода. Температура повітря поступово зростатиме, особливо на заході та півдні країни. Разом із потеплінням збільшаться опади – дощі, іноді з мокрим снігом.

У третій декаді березня під впливом південно-західних та західних вітрів розпочнеться поступове підвищення температури повітря до стійких показників вище 0 °С. Найтепліше буде на крайньому заході та півдні нашої країни.

Загалом березень буде приблизно звичайним за погодою. Стихійного лиха не очікується. Але через снігову та вологу зиму в деяких місцях може бути повінь. Кібальчич каже, що кількість опадів та середня температура будуть близькі до звичайних багаторічних значень. На заході та півдні трохи тепліше за норму — на 1–2 °C.

Погода в Україні

Додамо, що середня температура повітря по Україні в березні зазвичай становить приблизно від 0 до +8 °C, залежно від регіону: на півночі та в центрі близько до нуля, а на півдні та в Карпатах трохи тепліше. Наприклад, у деяких частинах країни середні денні температури в березні знаходяться близько +5 °C, а нічні можуть опускатися нижче за 0°C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики назвали дати, коли в Україну прийде весняне тепло.