Аграрії бідкаються. Яку загрозу полям принесла цьогоріч зима та сніги

Йдеться не тільки про можливість підтоплення

Зима 2025/2026 видалась напрочуд сніжною. Спочатку аграрії тішились цьому, а зараз бідкаються та говорять про негативні наслідки.

Що треба знати:

Під час сильних морозів сніг захищає поля від морозів

З лютого зазвичай вже починається робота з посівами

На деяких ділянках є загроза підтоплення

Про це Олексій Рижков, перший заступник головного редактора журналу "Зерно", розповів "Телеграфу" у матеріалі "Аграрії хапаються за голову: чи вижили озимі після морозів та снігів, і що тепер буде з хлібом".

За словами Рижкова, цьогорічна зима для аграріїв була парадоксальною, адже спочатку всі раділи снігу, а зараз бідкаються.

"На початку нинішньої зими чимало аграріїв тішилося через силу-силенну снігу на своїх ланах. Прикметно, що снігове покривало накрило українські лани повсюдно", — каже експерт.

Він наголошує, що ця радість виявилась передчасною. Торік, у першому тижні лютого, багато господарств уже закінчували підживлення посівів. Цього року поля досі під снігом.

"Поки що незрозуміло, коли можна буде зайти в поле, адже снігу багато. Наявний сніг зробив плюс до вологи, але зробив мінус за операціями", — пояснює Рижков.

До того ж є ще одна загроза для полів — підтоплення. Адже коли сніг почне танути, вода може не встигати йти в ґрунт і збиратися в низинах.

"Серйозною проблемою може бути й підтоплення, й затоплення, утворення так званих блюдець або невеличких озер на полях. Унікально величезна кількість снігу, надто якщо порівняти з попередніми двома зимами, а досвіду входження у весну за таких умов за великим рахунком — обмаль", — попереджає він.

Одним з рішень проблеми може стати використання шлейфової борони — вони розтягують вологу по полю, підсушують ґрунт і дозволяють швидко провести роботи. Однак рішення аграріям слід приймати швидко, бо початок сезону вже затягнувся, а весна може бути досить короткою.

