Предвещает беременность, перемены или убытки? Узнайте, к чему снится рыба

Трактовка сна зависит от того, как рыба выглядела и что вы делали

Сны нередко становятся отражением наших скрытых переживаний и ожиданий. Рыба во сне у многих ассоциируется с беременностью, и этот образ давно оброс народными приметами. Однако толкование может быть гораздо шире, чем вы думаете.

На самом деле, сон про рыбу может указывать как на радостное событие, так и на неудачи. "Телеграф" решил выяснить, какие есть основные трактовки такого сновидения.

К чему снится рыба?

Появление рыбы в сновидении традиционно считается предвестником значимых жизненных перемен, масштаб которых напрямую зависит от внешнего вида рыбы, поведения самого сновидца и других факторов.

Если вам приснилась живая рыба, то вас ждет щедрый дар судьбы, большая удача в каком-то деле или прилив жизненных сил. По соннику Лоффа, рыба считается знаком плодовитости, поэтому также может предвещать беременность.

Совсем иной смысл несет мертвая рыба. Разные сонники говорят, что такое сновидение предупреждает о риске утрат, убытках, временном недомогании, намекая, что ваши планы могут столкнуться с застоем.

Если вам снится, что вы ловите рыбу, тогда трактовка сна приобретает динамику. Удачный улов сулит выгодное предложение. Если рыбалка была трудной, но успешной, вы с честью выйдете из серьезного жизненного испытания.

К чему снится рыбы, Фото: Engage.org.ua

Если вы видите рыбу, но не можете ее поймать, оставаясь с пустыми сетями или удочкой, значит ваши желания суетны, и сейчас не лучшее время для реализации грандиозных планов.

Употребление рыбы во сне может указывать на обретение ценного опыта, материальных благ, получение приятных известий, а также грядущие перемены. Но в том случае, если рыба была вкусной. Если она была костлявой или не понравилась вам, тогда сон предупреждает о мелких неприятностях или препятствиях в делах.

