Служат десятилетиями? Почему до сих пор пользуются советскими эмалированными бидонами

Они были почти в каждом доме, особенно в деревне

Несмотря на современные пластиковые и нержавеющие аналоги, многие украинцы продолжают пользоваться старыми советскими эмалированными бидонами.

Почему десятилетиями старая посуда остается актуальной в хозяйстве и что делает ее лучше современных вариантов, объяснил "Телеграф".

В общем, такие изделия остаются актуальными благодаря своей гигиеничности и экологичности. Эмалевое покрытие не влияет на вкус и запах продуктов, поэтому молоко, квас или компоты сохраняют свой натуральный вкус.

Эмалированный бидон. Фото: OLX

Еще одним преимуществом является надежность и долговечность. Советские бидоны изготовлялись из толстого металла с крепким покрытием, что позволяет им служить десятилетиями, в отличие от тонкостенных современных аналогов. Кроме того, они универсальны и практичны, устойчивы к высоким температурам и легко очищаются.

Для многих людей советский бидон – это еще и часть детских воспоминаний.

