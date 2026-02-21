Экономия до 450 грн на одной позиции: на какие 12 товаров обвалились цены в "Сильпо"

Среди предложений будет рыба, молочные продукты, кофе и бытовая химия

В сети "Сильпо" действуют приятные скидки сразу на 12 популярных товаров. Часть позиций подешевела почти наполовину, а отдельные — более чем на 50%.

Какие именно товары продаются значительно дешевле и сколько можно сэкономить, узнал "Телеграф". Самая большая скидка действует на средство для стирки.

Товары со скидками:

Семга Veladis филе 150 г — 159,00 грн вместо 299,00 грн (-47%, экономия 140,00 грн);

Набор вешалок МТМ шт — 69,99 грн вместо 139,00 грн (-50%, экономия 69,01 грн);

Чипсы Pringles 158 г — 139,00 грн вместо 199,00 грн (-30%, экономия 60,00 грн);

Нектар Jaffa 0,95 л – 59,99 грн вместо 87,49 грн (-31%, экономия 27,50 грн);

Кофе молотый Ambassador Strong 225 г — 149,00 грн вместо 249,00 грн (-40%, экономия 100,00 грн);

Ряженка "Селянская" 4% 850 г — 49,99 грн вместо 73,49 грн (-32%, экономия 23,50 грн);

Гель Somat Excellence Duo 540 мл – 199,00 грн вместо 399,00 грн (-50%, экономия 200,00 грн);

Средство Perwoll 3 л – 349,00 грн вместо 799,00 грн (-56%, экономия 450,00 грн);

Чай Lovare "1001 ночь" 32 пакетика — 62,99 грн вместо 109,00 грн (-42%, экономия 46,01 грн);

Карп охлажденный 100 г — 18,90 грн вместо 23,40 грн (-19%, экономия 4,50 грн);

Сметана "Селянская" 20% 300 г — 45,99 грн вместо 67,99 грн (-32%, экономия 22,00 грн);

Макароны Terra di Grano 500 г – 39,99 грн вместо 64,99 грн (-38%, экономия 25,00 грн).

Что купить в "Сильпо" по приятным скидкам. Фото: Телеграф

