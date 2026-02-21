Укр

Может быть ядовитой? Какая ракета несет едва ли не самую большую угрозу для украинцев

Татьяна Крутякова
Ракета Х-22 Новость обновлена 21 февраля 2026, 16:14
Ракета Х-22. Фото Коллаж, "Телеграф"

Ее заправляют буквально перед вылетом бомбардировщиков

В России на вооружении есть немало ракет, но лишь небольшое их количество может быть ядовитым. Одной из таких есть Х-22.

Что нужно знать:

  • Х-22 — это сверхзвуковая крылатая ракета
  • Она имеет высокую разрушительную силу из-за почти 1-тонной боевой части
  • После взрыва образуются ядовитые продукты сгорания

Об этом рассказал Виктор Савченко, пилот, подполковник в отставке, в видео PRESSING. По его словам, ликвидация атаки по Украине ракетами Х-22 должна производиться исключительно в химической защите.

"Эта ракета опасна тем, что за несколько минут до столкновения в ней остаются частицы топлива, окислителей. Они загораются и выделяют вредные вещества", — говорит пилот.

Савченко объясняет, что Х-22 – это советская ракета, которая по разработке предназначалась для уничтожения авианосцев. Но Россия использует ее для ударов по гражданским объектам. Однако не все знают, что кроме прямой угрозы ракета еще и ядовита.

Ведь ее заправляют жидким высокотоксичным топливом, в частности, азотным тетраоксидом и "Самином". Они при попадании в воздух вызывают тяжелые отравления, химические ожоги и даже повреждение дыхательных путей. Именно поэтому Х-22 заправляется непосредственно перед пуском.

Характеристики Х-22

Приблизительная оценочная стоимость одной ракеты Х-22 – около $300-500 тыс. Тактико-технические характеристики:

  • высота полета: 11,5-12,5 км;
  • стартовая масса: 5635 кг;
  • скорость полета: 3,5 Маха;
  • дальность стрельбы: 140-300 км;
  • высота применения: 10 км.
  • боевая часть: около 900–1000 кг (фугасно-кумулятивная или ядерная).
  • носители: стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
  • особенности: из-за высокой скорости и траектории их сложно перехватывать системам ПВО.
Когда Россия применяла Х-22 для атак по Украине

Россияне довольно часто используют Х-22 для атак, ведь эти ракеты тяжело сбить даже современными системами ПВО. Но они предназначены для больших целей.

Самые известные попадания Х-22:

В другие годы Россия постоянно использовала Х-22 для атак по Украине, как на гражданские объекты, так и на энергетические.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о бомбардировщиках Ту-95, которыми Россия атакует Украину.

