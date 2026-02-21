"Рубильник" в руках Фицо игрушечный? Сможет ли устроить Словакия Украине блэкаут

Зачем Фицо снова упомянул об Украине в контексте отключения энергосетей

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что если Украина не возобновит транзит нефти в Словакию, он лично обратится к словацкой государственной энергокомпании с требованием прекратить поставки электроэнергии в нашу страну. Звучит угрожающе. Но как это реально?

"Телеграф" пообщался с энергетическими экспертами и выяснил: власти сделать это у Фицо нет, а даже если бы и была — Украина справилась бы.

Фицо нажимает на кнопку, которой нет: может ли премьер Словакии приказать отключить Украину

Первое, что важно понять: решения о снабжении электроэнергией между странами не принимаются на уровне премьер-министров. Этим занимаются системные операторы – технические организации, подчиняющиеся не национальным правительствам, а общеевропейским правилам.

Энергетический эксперт Михаил Гончар объясняет: у Фицо просто физически нет такого рычага.

"Национальный оператор Словакии является частью европейского объединения, частью которой и мы, в виде нашего оператора Укрэнерго. Поэтому любые действия с правительственного уровня любой страны, неважно это Словакия, Венгрия или любая другая страна — член этого объединения, не имеют возможности делать какие-либо ограничения на функционирование критической энергетической инфраструктуры", — говорит Гончар.

По его словам, заявление Фицо — это не реальная угроза, а способ давить психологически. "Эти слова звучали для создания психологического давления", – подчеркивает он.

Похожую позицию имеет Олег Савицкий — эксперт по климатической и энергетической политике, директор кампаний Stand With Ukraine. Он также указывает: словацкий системный оператор подчиняется законам ЕС и правилам объединения энергосистем, а не указаниям правительства.

"Фицо бессилен, потому что есть правила, определяющие безопасность и порядок работы объединенной энергосистемы Европы", — говорит Савицкий. — "Если системный оператор Словакии что-нибудь такое сделает, то в соответствии с ним последуют санкции, меры со стороны ENTSO-E и со стороны Еврокомиссии, потому что это будет нарушение законодательства Евросоюза. В том числе вплоть до привлечения к судебной ответственности".

Почему даже отключение Словакии не станет катастрофой для Украины

Но допустим гипотетический сценарий: словацкий оператор все же нарушает правила и останавливает передачу. Как это больно для нас?

Михаил Гончар приводит конкретные цифры. Украина получает электроэнергию по четырем направлениям — через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Но суммарный максимум импорта из всех этих стран вместе ограничен технически: не больше 2,4 гигаватты.

"Зимний пик потребления — это 18 ГВт мощности. Поэтому можете сами соотнести цифры. Эти пары ГВт не очень играют роль", — объясняет он.

То есть, даже если представить, что все четыре страны одновременно перекроют поставки — это все равно не покроет и 15% зимних потребностей Украины. Словакия отдельно – еще меньше.

"Даже в лучшие времена, когда они максимально экспортировали, объемы не превышали 10%. Отправлялось где-то порядка 5%", — добавляет Гончар.

Естественно, без этих объемов не станет легче. Но это не то, что может сломать систему. "Если представить себе ситуацию, что рубильник отключат — разумеется, ситуация усложнится. Но это не тот метод шантажа, который даст эффект. Российские удары больше на нас влияют. Намного", — отмечает он.

Польша и Румыния уже готовы — и это меняет все

Олег Савицкий отмечает еще один важный нюанс: Украина не обязана покупать электроэнергию именно у словацких производителей.

"Украина может покупать на рынке на сутки вперед, получая микс электроэнергии от любых трейдеров — это может быть электроэнергия из Германии или из Австрии, или из любой страны Евросоюза. А Словакия обязана передать как участник ", — объясняет он.

То есть Фицо может запрещать сколько угодно — но если кто-нибудь в Германии продал нам электричество, Словакия по правилам обязана пропустить его через свою сеть.

Савицкий также отмечает, что даже без словацкого направления у нас есть альтернативы. "У нас больше сейчас возможностей с Польшей в торговле электроэнергией. Польша, Румыния нам, в принципе, могут компенсировать. И сейчас у нас уже не столь катастрофическая ситуация, как была в январе. В принципе, без нескольких сотен мегаватт, которые проходят через Словакию, мы справимся, это можно пережить", — говорит он.

Оба эксперта сходятся: заявления Фицо — это, прежде всего, внутренняя политика. В Словакии скоро выборы, у самого премьера мощная оппозиция. А позиция Еврокомиссии уже прозвучала: давления на Украину не будет, потому что в Брюсселе понимают, что за ситуацией с транзитом нефти стоит третья сторона — Россия, а не злой умысел Киева. На 25 февраля в Брюсселе запланировано заседание многосторонней рабочей группы по этому вопросу.

