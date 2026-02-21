Потепление уже близко: когда из Харькова убегут последние суровые морозы февраля

Вместе с теплом в город придут дожди и снег

В Харькове в ближайшие дни сохранятся сильные морозы до -14 С° ночью, однако синоптики уже прогнозируют изменение погодной ситуации. В конце февраля температура начнет постепенно повышаться, но больше +2 градусов ждать не стоит.

В какие дни харьковчанам готовиться к изменениям в температурном фоне, спрогнозировали в "Метео". По их данным, холоднее всего будет в эти выходные.

В ближайшие дни температура будет оставаться низкой. 21-22 февраля ночью ожидается до -14 С°, а днем воздух будет прогреваться только до -3…0 С°. Начало следующей недели также будет прохладным — 23 февраля прогнозируют до -9 °С ночью.

Впрочем, уже с 24 февраля ситуация начнет меняться. Дневная температура поднимется до +1 С°. В дальнейшем резких температурных качелей не предвидится. Местами, а именно 26-27 февраля, а также в начале марта, ночные показатели будут колебаться около -4…-3 градуса.

В то же время, с 27 февраля по 2 марта в городе ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Какая будет погода в конце февраля-начале марта в Харькове. Фото: Мeteo

