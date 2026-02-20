Після обшуків виробник українських патронів оголосив про зупинення роботи

Припинення діяльності загрожує обороноздатності країни

12 лютого 2026 року співробітники СБУ прийшли з обшуками до ТОВ "Спецмашкомплект" – приватного виробника патронів для стрілецької зброї калібрів 12,7х99 та 12,7х108. Обшуки проходили в рамках розслідування кримінальної справи, адже підприємство було звинувачене у виготовленні неякісної продукції.

Попри це, саме товариство цих звинувачень не визнає. Про це "Телеграфу" розповів директор ТОВ Ігор Голтвенко.

"Було проведено 7 обшуків за містом проживання посадових осіб товариства та на 3 виробничих локаціях. Крім того, по нашій справі були проведені обшуки у наших замовників. Була вилучена технічна документація, ноутбуки посадових осіб, що зробило неможливо подальшу виробничу діяльність", – зазначив він.

Наразі процесуального статусу справі не надано, однак вона порушена саме на підставах якості товару. Розслідується вона за статтею 114-1 ККУ України "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України", повідомив "Телеграфу" адвокат товариства.

Варто зазначити, що вилучення документації та електронних засобів пройшло саме в той час, коли відбувалася підготовка до контрактування з Міністерством оборони України. При цьому, Міноборони провело свої випробовування патронів в грудні 2025 року, саме на тих партіях, які були визначені СБУ як такі, що не відповідають технічним умовам.

"На наступний день після вилучення документації та ноутбуків я видав наказ про зупинення діяльності підприємства та тимчасове припинення договорів. Це було дуже складне рішення. Але інакше не вийшло, ми фінансово просто вже не витримали", – повідомив Ігор Голтвенко.

Ігор Голтвенко

Крім "Спецмашкомплекту", обшуки були проведені в Агенції оборонних закупівель, ДПСУ та ЗСУ. Директор ТОВ зазначає, що відкриття провадження робить фактично неможливим контрактування на забезпечення Сил оборони патронами калібрів, які виробляє підприємство. Якщо ж роботу підприємства не вдасться повернути в нормальне русло протягом двох місяців, то відновити діяльність воно вже не зможе.

"В кращому випадку ці люди перейдуть на інше підприємство ОПК, або будуть мобілізовані. В гіршому випадку, на жаль, вони тікають за кордон і є носіями специфічних знань. І далі ці знання реалізують вже не в Україні. Цю тенденцію ми не підтримуємо. Тому ми готові і надалі сприяти правоохоронним контролюючим органам, але ми розраховуємо на об'єктивну, швидку, в рамках законодавчого поля, реакцію і проведення необхідних дій з максимальним сприянням за умови того, що виробнича діяльність підприємствам не буде зупинятися", – повідомив директор ФРУ Дефенс Ігор Фоменко.

