Метро в Днепре на их фоне покажется гигантом: где находятся самые короткие подземки (фото)

В мире есть метро ещё меньшего размера

Самое короткое метро в Украине находится в городе Днепр и его протяженность всего 7,8 км, но в мире есть подземки, которые еще меньше. И днепровское метро больше самой короткой в 13 раз.

Что нужно знать:

Есть как минимум три метро, которые короче днепровского

Протяженность одной из подземок всего 2 км

Самой короткой подземной линией в мире считается "Тюнель" в Стамбул

Отметим, что днепровский метрополитен состоит всего из одной линии с 6 станциями.. Время поездки от конечной до конечной станции занимает около 12 минут. В этом материале "Телеграф" рассказывает о метрополитенах, которые еще меньше по размеру. Таких есть как минимум 3.

Метро в Днепре. Фото: Википедия

Генуя (Италия)

Вся линия имеет общую длину в 7,1 км, стандартную ширину колеи 1435 м и напряжение в 750 вольт (постоянный ток). Метро было открыто в 1990 году к Чемпионату мира по футболу.

Метро в Генуя. Фото: Википедия

Хайфа (Израиль)

Метро "Кармелит" — одна из самых необычных систем в мире. На линии 6 станций. Длина трассы составляет 2 км, включая станции, или 1 км 803 м без учёта станций. Интересно, что вагоны не имеют собственных моторов, и их движение обеспечивается с помощью тяговых тросов.

"Кармелит" нередко упоминается как метрополитен, хотя технически он является фуникулёром.

Метро в Хайфе. Фото: Википедия

Стамбул (Турция)

Линия "Тюнель" считается самым коротким метро в мире: её длина — всего 573 метра, а работают на ней 2 станции. Несмотря на размеры, она функционирует с XIX века и является одной из старейших подземных транспортных систем.

Метро в Стамбуле. Фото: Википедия

