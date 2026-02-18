Коллекционеры отдадут за них очень много денег: ищите эти значки на сервизах в бабушкином серванте

Многие заводы были на территории Украины, но также ценится ленинградский и импортный фарфор

На фоне потрясений, которые случились с Украиной, активизировались коллекционеры фарфора. Много людей вынужденно покинули свои дома, кто-то и вовсе остался без крыши над головой, а другие спешат распродать что можно, чтобы с деньгами начать новую жизнь на чужбине. Поэтому на рынке появилось довольно много сервизов из "бабушкиных сервантов", некоторые из которых могут настоящим раритетом.

Кстати, сервизы из ГДР не так подорожали, как посуда из СССР. Видимо, сыграло свою роль и то, что если в советские времена в Украине работали более 12 фарфоровых заводов, но к 20-м годам эта отрасль сошла на нет, а рынок страны завален продукцией из Китая. Поэтому умные антиквары спешат пополнить свои коллекции за счет тех сервизов, которые еще сохранились, и которых больше некому выпускать.

ЛФЗ

Клеймо из витиеватых букв "ЛФЗ" свидетельствует, что это продукция от Ленинградского фарфорового завода. Знаменитые сервизы "Золотая осень", "Весенний", "Кобальтовая сетка" знамениты на весь мир и дорого стоят.

Так выглядит клеймо "ЛФЗ"

"Золотая осень" от ЛФЗ обойдется в 20 тысяч гривен

Кремгэс

Фарфор, который выпускал Светловодский завод (Кремгэс) — пользуется большой популярностью. Среди множества сервизов особняком стоит легендарный "Олимпийский", выпущенный в 1979 году. Конкретно этот сервиз сейчас стоит от 2 до 4 тысяч гривен в зависимости от состояния.

Клеймо Кремгэс на сервизе в честь Олимпиады-80

Ручная роспись на чашках украинских производителей — всегда красиво

Барановка

Говоря об украинском фарфоре, нельзя не вспомнить про знаменитую Барановку, завод в Житомирской области.

Клеймо Барановского фарфорового завода

Самым ярким ее сервизом стал "Бутон". Цена на него варьируется от 1 до 5 тысяч гривен в зависимости от состояния и сортности.

Сервиз "Бутон" и спустя годы выглядит эффектно

Довбышский фарфоровый завод

Довбышский фарфоровый завод в той же Житомирской области имеет большую историю, будучи основанным еще в конце 19 века.

Так выглядело клеймо Довбышеского фарфорового завода в разные годы

Сервиз "Калина" от Довбыша обойдется коллекционеру от 2 до 3 тысяч гривен.

Самый редкий фарфор

Нельзя обойти стороной и импортный фарфор. Для интереса предлагаем посмотреть крайне редкое клеймо, которое завершается словами "Germany US Zone". Это яркое свидетельство того, что эта кофейная чашка была произведена после 1945, но до 1949, когда собственно и были образованы ФРГ и ГДР. Стоимость такой кофейной пары составляет около 100 евро, но покупая такую посуду, нужно понимать, что это очень перспективное вложение, ведь антиквариат почти никогда не дешевеет.

Остается только посоветовать более внимательно осмотреть ваши серванты или даже чердаки, где зачастую можно встретить настоящую "капсулу времени". Именно так называют сервизы, сохранившиеся в заводской упаковке. Такие вещи стоят особенно дорого.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие советские сервизы "Рыбки" стоят больше всего.