Метро в Тернополе могло состоять из 12 станций? Почему подземную линию так и не построили

В сети уже показали, как метрополитен мог бы выглядеть сегодня

В Украине есть только три города, которые имеют собственный метрополитен, однако в советское время проектов подземного транспорта было в разы больше. Правда, Тернополь в это количество не попал.

"Телеграф" расскажет, почему в городе нет метро и действительно ли его никогда не планировали построить. Кстати, в сети уже завирусилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ), где показали станции Тернопольского метро.

Почему в Тернополе нет метро

Ответ на это достаточно прост, ведь подземный общественный транспорт в большинстве своем строили именно в крупных городах, где значительный пассажиропоток. Тернополь же имеет небольшое количество населения – 200-230 тысяч человек. Потому создавать метро было экономически невыгодно. В СССР даже проекта метрополитена для этого города не было.

Как бы выглядело метро в Тернополе. Фото: ШИ

Потребности местных покрывает наземный электротранспорт и автобусы. Однако местные не раз говорили о целесообразности создания метро в Тернополе, но дальше разговоров это дело не пошло.

Одна из станций метро в Тернополе. Фото: ШИ

Как выглядело бы метро в Тернополе

Если бы действительно в Тернополе решили построить метро, то, вероятнее, это были бы форматы "легкого метро" или подземного трамвая. То есть классический метрополитен, как в Киеве, вряд ли бы строили. К слову, в сети уже создали видео с помощью ИИ, где показали, как выглядел бы метрополитен Тернополя сегодня.

Метро в Тернополе. Фото: ШИ

Карта метро в Тернополе. Фото: ШИ

Учитывая особенности местности и густоту населения районов, скорее всего, существовало бы две основные ветви: первая — запад-центр-восток, вторая — север-центр-юг. В первую могли бы войти 8-10 станций:

Дружба

Центр (Театральная площадь)

Железнодорожный вокзал

Восточный массив

БАМ

Аэропорт (перспективно)

Ее протяженность составляла примерно 10-12 км. Вторая ветвь имела бы всего 5-6 станций:

Солнечный

Новый мир

Центр (пересадка)

Канада

Промышленная зона

То есть в общей сложности метро в Тернополе могло бы иметь всего 12-16 станций и две линии с одним пересадочным узлом. При этом протяженность метрополитена не достигала бы даже 30 км, поэтому фактически его строительство не было бы эффективным и экономически выгодным.

