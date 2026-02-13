Метро в Тернополе могло состоять из 12 станций? Почему подземную линию так и не построили
В сети уже показали, как метрополитен мог бы выглядеть сегодня
В Украине есть только три города, которые имеют собственный метрополитен, однако в советское время проектов подземного транспорта было в разы больше. Правда, Тернополь в это количество не попал.
"Телеграф" расскажет, почему в городе нет метро и действительно ли его никогда не планировали построить. Кстати, в сети уже завирусилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ), где показали станции Тернопольского метро.
Почему в Тернополе нет метро
Ответ на это достаточно прост, ведь подземный общественный транспорт в большинстве своем строили именно в крупных городах, где значительный пассажиропоток. Тернополь же имеет небольшое количество населения – 200-230 тысяч человек. Потому создавать метро было экономически невыгодно. В СССР даже проекта метрополитена для этого города не было.
Потребности местных покрывает наземный электротранспорт и автобусы. Однако местные не раз говорили о целесообразности создания метро в Тернополе, но дальше разговоров это дело не пошло.
Как выглядело бы метро в Тернополе
Если бы действительно в Тернополе решили построить метро, то, вероятнее, это были бы форматы "легкого метро" или подземного трамвая. То есть классический метрополитен, как в Киеве, вряд ли бы строили. К слову, в сети уже создали видео с помощью ИИ, где показали, как выглядел бы метрополитен Тернополя сегодня.
Учитывая особенности местности и густоту населения районов, скорее всего, существовало бы две основные ветви: первая — запад-центр-восток, вторая — север-центр-юг. В первую могли бы войти 8-10 станций:
- Дружба
- Центр (Театральная площадь)
- Железнодорожный вокзал
- Восточный массив
- БАМ
- Аэропорт (перспективно)
Ее протяженность составляла примерно 10-12 км. Вторая ветвь имела бы всего 5-6 станций:
- Солнечный
- Новый мир
- Центр (пересадка)
- Канада
- Промышленная зона
То есть в общей сложности метро в Тернополе могло бы иметь всего 12-16 станций и две линии с одним пересадочным узлом. При этом протяженность метрополитена не достигала бы даже 30 км, поэтому фактически его строительство не было бы эффективным и экономически выгодным.
