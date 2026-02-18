Метро у Дніпрі на їхньому фоні здасться гігантом: де знаходяться найкоротші підземки (фото)

У світі є метро ще меншого розміру

Найкоротше метро в Україні знаходиться у місті Дніпро та його протяжність лише 7,8 км, але у світі є підземки, які ще менші. І дніпровське метро більше за найкоротше у 13 разів.

Що потрібно знати:

Є як мінімум три метро, які коротші за дніпровський

Протяжність однієї з підземок всього 2 км

Найкоротшою підземною лінією у світі вважається "Тюнель" у Стамбул

Зазначимо, що дніпровський метрополітен складається з однієї лінії з 6 станціями. Час поїздки від кінцевої до кінцевої станції займає близько 12 хвилин. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про метрополітенів, які ще менші за розміром. Таких є щонайменше 3.

Метро у Дніпрі. Фото: Вікіпедія

Генуя (Італія)

Вся лінія має загальну довжину 7,1 км, стандартну ширину колії 1435 м і напругу 750 вольт (постійний струм). Метро було відкрито у 1990 році до Чемпіонату світу з футболу.

Метро в Генуї. Фото: Вікіпедія

Хайфа (Ізраїль)

Метро "Кармеліт" — одна з найнезвичайніших систем у світі. На лінії 6 станцій. Довжина траси становить 2 км, включаючи станції, або 1 км 803 м без урахування станцій. Цікаво, що вагони не мають власних моторів, і їхній рух забезпечується за допомогою тягових тросів.

Кармеліт нерідко згадується як метрополітен, хоча технічно він є фунікулером.

Метро в Хайфі. Фото: Вікіпедія

Стамбул (Туреччина)

Лінія "Тюнель" вважається найкоротшим метро у світі: її довжина — всього 573 метри, а працюють на ній 2 станції. Незважаючи на розміри, вона функціонує з XIX століття і є однією із найстаріших підземних транспортних систем.

Метро у Стамбулі. Фото: Вікіпедія

