Индексация в марте: чья пенсия вырастет почти на 1000 гривен

C 1 марта в Украине ожидается традиционная индексация пенсий на 12,1%. Тем, кто получает до 4 тысяч гривен, выплаты увеличатся всего на несколько сотен гривен, а для пенсий до 6 тысяч гривен доплата составит не более 726 гривен.

"Телеграф" подсчитал, какого повышения ждать украинцам, чьи пенсии составляют более 6 тысяч. Вычисленные суммы могут отличаться от фактических.

Если размер расчетной пенсии от 6000 до 8000 гривен, то:

пенсия 6000 грн — надбавка где-то 726 грн;

пенсия 6500 грн — надбавка примерно 786,5 грн;

пенсия 7000 грн — надбавка около 847 грн;

пенсия 7500 грн — повысится на 907,5 грн;

пенсия 8000 грн — вырастет на 968 грн.

У кого не вырастут выплаты в марте

Как ранее сообщал Министр социальной политики Денис Улютин, пенсии не будут пересчитывать тем, кому выплаты уже повысили до минимального гарантированного уровня для социально уязвимых людей. Также повышение не предусмотрено для пенсионеров, получающих максимальную сумму – 25 950 гривен. Кроме того, без изменений останутся выплаты прокурорам и судьям в отставке.

