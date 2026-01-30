Политический аналитик рассказал не только о дефиците бюджета

Экономика России доживает последний год в более или менее нормальном формате, однако ее крах уже начался. Этот процесс повлияет и на всю РФ, что заметно уже сейчас.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший чиновник Польши, экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, политический аналитик Петр Кульпа.

Что нужно знать:

Дефицит бюджета России уже пересек почти 40%

Кремль бросает все ресурсы бюджета на войну

По словам Кульпы, сейчас экономика России в достаточно затруднительной ситуации. Уже можно говорить о дефиците бюджета на уровне 40%, что сильно влияет на Кремль, но не на военно-промышленный комплекс.

"Россия продает последние запасы золотовалютного фонда, чтобы покрыть расходы и дефицит бюджета. Фонд национального благоустройства развалился. Даже статистические показатели условной транспортировки по железной дороге упали с 2023 года в разы", — говорит эксперт.

Фактически сейчас Россия сосредоточила максиму бюджетных средств на войне и вооруженных, пытаясь модернизировать процессы. То есть вместо дорогих танков Москва изготавливает дроны, которыми атакует фронт и гражданских. Уже не первый год Украина видит все меньшее использование различных ракет, кроме баллистических, это говорит о значительном дефиците.

"Существует два сценария банкротства страны. России вероятнее будет присуще постепенное падение экономики, когда все входит в глубокий кризис и пуф. Я думаю, это будет последний год России, когда он существует на более или менее адекватном уровне", — резюмирует Кульпа.

Он добавляет, что Кремль возлагает большие надежды на Китай и его договоренность с США в торговом соглашении. Однако вряд ли это сможет кардинально изменить положение Москвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему именно лидер Китая Си Цзиньпин может остановить войну в Украине.