Доходы падают, но варианты еще есть: как долго Россия сможет финансировать войну против Украины

Расходы РФ на войну могут достигать 10% ВВП

Полномасштабная война против Украины негативно сказывается на экономике России. С каждым днем доходы ее бюджета сокращаются, а привлечь дополнительные средства извне тоже проблематично.

Поэтому руководство РФ пытается использовать внутренние ресурсы для финансирования агрессии против Украины. Об этом в интервью "Телеграфу" ответил экс-советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко.

"Несмотря на то, что Россия пребывает уже почти полных четыре года в войне, ее экономика продолжает работать. Но у них есть более чем серьезные проблемы. В 2025 году, по данным их службы статистики, экономика РФ выросла на 1%. Но этот рост сконцентрирован только в одном секторе: ВПК. В других, даже более важных, секторах экономики или отрицательные показатели, или нулевые", — сказал Устенко.

Он уточнил, что ВПК в России, безусловно, огромен и туда привлечены значительные средства. Так, согласно официальной статистике РФ, они тратят на военную машину около 8% ВВП.

"Это много, особенно, если сравнить с теми 5%, которые для всех стран-членов НАТО ставит целью Трамп. Только Трамп говорит о достижении 5% в течение 10 лет, а Россия уже сейчас тратит почти вдвое больше. В бюджете РФ на этот год заложено 165 млрд долларов на военную машину. Это колоссальная величина. А если посмотреть на другие скрытые статьи бюджета, то речь может идти и о 180 млрд долларов. Соответственно, это может быть и до 10% ВВП", — рассказал Устенко.

Где Россия может брать средства на войну

Как пояснил экономист, из-за агрессии против Украины, для России закрыты мировые рынки заимствования капитала. Они не могут просто так выйти на внешние рынки и взять деньги там.

"Их партнеры сами больше ориентируются на Россию и вряд ли будут давать в долг. Китай и Индия сказали, что не будут этого делать. Северная Корея, разумеется, не будет давать этих средств, потому что у самой их нет. Дыра в бюджете увеличивается. До 2022 года у них был профицитный бюджет, а сейчас есть дефицит. И это все на фоне того, что уменьшаются доходы от экспорта. Главный экспортный товар России не икра или водка, а нефть", — отметил Устенко.

По его словам, в 2025 году от продажи нефти на мировых рынках РФ получила 150 млрд долларов. Это почти полностью перекрывает финансирование ее военной машины.

"Но после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла", Индия начала отказываться от покупки российской нефти, и по этому направлению уменьшились доходы. Я бы оценил эти потери в годовом исчислении на уровне 30 млрд долларов", — сказал Устенко.

Он добавил, что санкции США также коснулись и "китайского направления". Но там есть определенные нюансы — нефть в Китай перевозится не только морским транспортом, как в Индию, но и поставляется по трубопроводу.

"Китай продолжает покупать через трубы, но при покупке через порты есть ограничения и не все хотят покупать. И потери здесь в годовом измерении я оценил бы в 10 млрд долларов. То есть, общая сумма потерь будет достигать 40 млрд долларов. Добавьте сюда еще ограничения Турции и частные ограничения ЕС и можно ориентироваться на цифру 40-50 млрд долларов. В предыдущем году 150 млрд долларов они получили от нефти, а сейчас, если реализуются эти риски, получат почти на треть меньше", — подсчитал Устенко.

Он также отметил, что эти факторы заставляют Кремль искать деньги внутри страны. С начала 2026 года в России увеличили НДС — теперь вместо 20% они вынуждены платить 22%.

"Это поможет компенсировать доходы госбюджета. Второй источник — дополнительное условное налогообложение доходов крупных финансово-промышленных групп (ФПГ). Они это уже делали в первый год полномасштабной войны, когда это были "добровольные" пожертвования. Сейчас, под разными предлогами, они будут пытаться получать средства от находящихся вдали от Кремля финансово-промышленных групп. Если же этого не будет хватать, они могут получать деньги от ФПГ, которые находятся уже возле Кремля", — рассказал Устенко.

