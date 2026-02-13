Другие методы уже не действуют? Путину подарили икону для исцеления

Образ считается чудотворным и помогает тяжелобольным душевно и физически

В пятницу, 13 февраля, глава России Владимир Путин принял в Кремле протоиерея Александра Ткаченко. Священнослужитель преподнес ему икону, которая помогает больным исцелиться.

На ней изображена Богородица возле больного мальчика. Об этом пишут российские СМИ.

"Это икона Божией Матери "Целительница". Она исторически находилась в Алексеевском женском монастыре Москвы. С 17 века почиталась как чудотворная. Она изображает Богородицу, наклонившуюся у постели болеющего мальчика", – сказал Ткаченко.

Принимая подарок российский диктатор перекрестился и поцеловал святой образ, сообщают журналисты.

Икона "Целительница"

Примечательно, что эту икону традиционно дарят людям, нуждающимся в физическом и душевном исцелении, пожилым, тяжелобольным, а также тем, кто восстанавливается после травм и операций.

Напомним, публичное появление российского лидера несколько дней назад не обошлось без странностей в его поведении. Уже не в первый раз внимание привлекла привычка главы Кремля крепко хвататься за стол правой рукой. Даже во время жестикуляции левой, он не отпускает второй рукой конец стола.

Заметим, что в последние годы таких курьезных случаев с Путиным становится все больше. В декабре 2025 года он настолько сильно закашлялся во время публичного мероприятия, что даже маленький мальчик пожелал ему здоровья.

Кроме того, в октябре 2025 года пользователи обратили внимание на странную походку Путина. Тогда им в глаза бросилось то, что российский лидер почти не двигает правой рукой. Она все время буквально висела у туловища.