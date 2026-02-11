Сначала безопасность, а потом… Зеленский рассказал о выборах, переговорах и возможности завершения войны до лета

Проведение выборов в Украине в ближайшее время невозможно. Главным фактором для политических процессов является прекращение огня и гарантии безопасности.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в среду, 11 февраля. "Телеграф" собрал главные тезисы главы государства.

Никаких выборов без прекращения огня

"О намерении объявить выборы 24 февраля первый раз слышу. Во-вторых, я много раз говорил что до выборов, мы приходим тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности. Вопросы выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама никогда не поднимала, но, безусловно, мы готовы к выборам, я говорил это очень просто сделать. Сначала достигните прекращения огня и будут выборы. То есть, это вопрос безопасности", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что США также не угрожают отказаться от предоставления гарантий безопасности Украине. Вообще, американцы не связывают выборы с гарантиями безопасности.

О месте переговоров и колебаниях РФ

В ответ на вопрос о предложении Кремля приехать переговоры в Москву, президент отметил, что готов к диалогу. Но место встречи должно быть нейтральным.

"Переговоров в Москве или Минске не будет. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддержать предложения США, Америки, встречаться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной стране — любых государств, кроме Белоруссии и РФ. Беларусь — потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что Россия колеблется и еще не дала ответ о месте возможных будущих переговоров. По его словам, США предложили провести их на следующей неделе в Майами.

"Украина сразу подтвердила готовность. А Россия пока колеблется… Речь идет о встрече в США или снова на Ближнем Востоке", — сказал Зеленский.

В первую очередь безопасность

Президент также рассказал, что на переговорах в Абу-Даби не обсуждалась дата 15 мая для проведения выборов или референдума в Украине. Американская сторона знает, что для таких процессов требуется безопасность.

"Наша делегация знает мою позицию, она четкая, они ее донесли. Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги. Но, если мы поднимаем вопрос референдума, я уже поговорил, должно быть понимание прекращения огня для этого, потому что референдум по структуре — это как выборы, то есть нужна безопасность. Так же, если говорить о выборах, еще раз и американская сторона, и не только, те, кто поднимают этот вопрос выборов, мы не против выборов, но только через соблюдение условий безопасности. И наши американские коллеги все это от нас неоднократно слышали", — отметил Зеленский.

Без деталей: что известно о требованиях ЕС к России

В ответ на вопросы формирования в ЕС списка требований к России, в контексте прекращения войны с Украиной, возвращения украинских детей, сокращения российской армии и др., президент сказал, что не знает деталей. Однако он благодарен Евросоюзу за то, "что у них есть такая жесткая позиция".

"А что касается требований Европейского Союза Союза к России, то, наверное, наверное, что-то нарабатывается. Если честно, я не знаю этих деталей, мне это неизвестно. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них есть такая твердая позиция, что, безусловно, должно быть возвращение российских армий. Мы благодарны Европейскому Союзу, что у них такая твердая позиция, что, безусловно, должно быть возвращение украинских детей. Так, относительно сокращения российской армии, я первый раз это слышу. Это, как Россия, хотела от нас сокращения армии, я считаю, что это суверенное право каждого государства. Условно, мы бы хотели, чтобы армия России была поменьше, но я не думаю, что Европа может на это повлиять. К сожалению, пока так", — заявил Зеленский.

Посетит ли Мюнхенскую конференцию безопасности

Также глава государства отметил, что не знает, поедет ли на Мюнхенскую конференцию безопасности. По его словам, в Украине сейчас сложная ситуация, которая нуждается в его присутствии.

"О Мюнхене. У меня каждый день меняется ситуация в государстве. Я провожу энергетические селекторы и ночью у меня есть коммуникация, если у нас сильные удары. И с утра соответствующие обсуждения со всеми руководителями областей, с общинами, где очень сложная ситуация с министром энергетики, с премьер-министром, с вице-премьерами и т.д. То есть, зависит от ситуации в Украине. Если выйдет, то я буду на Мюнхенской конференции безопасности. Там партнёры это всегда с уважением воспринимают. И потому я могу быть на Мюнхенской конференции, а могу и не быть. Как получится. Там главный вопрос – вопрос безопасности. И потому сегодня на безопасность в Европе оказывает большое влияние ситуация в Украине", — рассказал Зеленский.

Прекращение войны к лету возможно?

По словам президента, войну удастся закончить к лету, если россияне также согласятся на шаги к миру. Также США должны давить на РФ, ведь иначе россияне не пойдут на соглашение.

"Что касается считаю ли я, что может быть завершение войны, смотрите, зависит не только от Украины. Это также зависит от Америки, которая должна давить. Извините, что говорю должна, но по-другому не получается, должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессора, у нас получится закончить боевые действия к лету", — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что восстановление Украины после войны будет зависеть еще от одного аспекта. Им является так называемый "пакет процветания" от США и Европы.

"Подписание этого соглашения зависит сегодня исключительно от Соединенных Штатов Америки. Второе, восстановление нашего государства, экономическая устойчивость, другими словами, зависит сегодня от просперити пакедж. Здесь нам нужны и американцы, и готовность Европы", — заявил Зеленский.

Инициатива Макрона о диалоге с Путиным

Также глава государства прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления диалога между Европой и Россией. По его словам, это вряд ли ускорит подписание мирного соглашения.

"Прежде всего хотел бы сказать, сегодня у меня был разговор с Эммануэлем Макроном. Мы проговорили детали наших встреч в Абу-Даби с россиянами, а также с американской стороной. Он меня проинформировал о встрече его советника Бона в России. И в принципе мы договорились более предметно об этом поговорить в Мюнхене. Я говорил, что на мой взгляд, с россиянами нужно строить не просто диалог, а давление, иметь аргументы в руках для того, чтобы давить на них, иначе они просто будут относиться к Европе без уважения и мне кажется, что они от этого получают удовольствие", — пояснил Зеленский.

