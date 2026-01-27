Точно не для мира: зачем Путину нужен Донбасс, названы главные цели

Разговоры о Донбассе могут быть частью стратегической игры

Требования России о выводе украинских войск с подконтрольных Киеву районов Донбасса являются не попыткой приблизить мир, а частью многоуровневой стратегии Кремля. Есть несколько причин, по которым Кремль ставит именно такое условие.

Что нужно знать:

Россия стремится получить контроль над регионом без затяжных боев и потерь

Кремль рассчитывает переложить ответственность за отсутствие мира на Киев

Дополнительная цель Москвы — снизить уровень давления со стороны США

Об этом в видео на своем YouTube-канале рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. Комментируя публикацию Financial Times о ходе американо-украинских переговоров он сказал, что журналисты называют главным условием США для Украины, связанной в гарантиями безопасности для нашей страны — вывод украинских войск с неоккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

При этом, выведение украинских войск с Донбасса остается и главным условием российского главы Владимира Путина. И якобы только этот шаг может поспособствовать завершению войны.

Портников обращает внимание, что подобная логика вызывает вопросы: неужели Россия вела четыре года кровавую войну ради Донбасса. Ведь большая часть Луганской области уже контролируется РФ, а значит, речь фактически идет о Донецкой области.

По мнению обозревателя, Кремль преследует сразу несколько целей.

Во-первых, именно Донецкая область является настоящей крепостью для Украины. И в России прекрасно понимают, что продожение штурма может затянуться на годы и привести к значительным потерям. И Россия в этом не заинтересована и хочет взять ее без боя объяснил Портников.

Во-вторых, по мнению журналиста, вынужденный отход ВСУ с территории Донецкой области может спровоцировать внутреннюю дестабилизацию политической ситуации в Украине и, таким образом, Россия намеревается решить вопрос с Донбассом. А в то же время, враг таким образом не только надеется создать условия для контроля над неоккупированными частями Запорожской и Херсонской областей, но и оккупировать еще часть украинских регионов.

Журналист проводит параллели с событиями в Армении, где после территориальных уступок Азербайджану в 2020 году страна столкнулась с масштабным политическим кризисом и уличными протестами. Подобный сценарий, считает Портников, Москва хотела бы воспроизвести и в Украине, но в более масштабном формате.

Именно развал украинского государства и развал украинской армии — это то, о чем мечтает Путин, когда говорит о необходимости выведения украинских войск с Донбасса. Нет никаких причин считать, что именно территория Донецкой области в этой ситуации интересует российского президента сказал Портников.

Еще одной целью Кремля он называет желание Путина продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что его намерения по Украине ограничены. И таким образом он хочет отвлечь внимание Трампа от давления на РФ.

В Москве могут рассчитывать, что украинское руководство может не согласиться с тем, чтобы украинские войска вышли с территории Донецкой области. И в этой ситуации можно обвинить именно Киев в том, что Украина не хочет мира и не отвечает на "миролюбивые" предложения РФ добавил журналист.

Портников акцентировал, что практически все российские усилия по так называемому "мирному процессу", были направлены не столько на завершение войны, сколько на то, чтобы убедить американское правительство, что именно Москва, а не Киев заинтересованы в прекращении войны. А украинский президент Владимир Зеленский якобы занимает неконструктивную позицию, потому как не хочет уступать километры территорий.

Можно сказать, что Россия хотела бы одним ударом уничтожить двух зайцев. Первый удар — украинское общество, которое или будет обвинять украинскую власть в нежелании завершать войну, или, наоборот, обвинять власть, что та уступила территорию. И в том и другом моменте Россия может считать себя в выигрышной позиции. Второй удар — это удар по позиции США, чтобы Вашингтон согласился с российской логикой и начал обвинять Киев в отсутствии "миролюбия", а не Москву подытожил обозреватель.

Таким образом, требования о выводе украинских войск с Донбасса, по мнению Портникова, являются не шагом к миру, а элементом стратегической игры, направленной на ослабление Украины и изменение позиции Вашингтона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что помощник главы России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что якобы "Донбасс принадлежит России".