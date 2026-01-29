Почему стаи украинских дронов не летят на Москву? Луценко подробно объяснил

В прошлом году атаки украинских дронов повлекли за собой авиаколлапс в России

Украина массово не атакует Москву и Санкт-Петербург по нескольким причинам. Вокруг этих городов появились кольца ПВО, РЭБ и ракетных систем, ежедневно выпускаемых Россией.

Кроме того, вероятно, ВСУ не получают таких приказов. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший нардеп, а ныне военный Игорь Луценко.

Что нужно знать:

Москва и Санкт-Петербург защищены плотными кольцами ПВО и РЭБ

Украинским подразделениям не хватает единой координации и системности

Силы обороны Украины не получают приказов на массированные атаки дронами по столице РФ

По его словам, в Москву, а тем более в Санкт-Петербург, сложно добраться. Русские обложили эти города кольцами ПВО, РЭБ, ракетных систем. Туда стянули много "Торов" и "Панцирей".

"Кроме того, они же постоянно это все производят и обновляют. Допустим, очень условно, они каждый день делают "Панцирь", каждые два дня "Тор". У них с самого начала были эти системы, и сейчас они пытаются их адаптировать к дроновой войне", — рассказал Луценко.

Он добавил, что в некоторых местах россияне сделали сплошное радарное поле. На свежих спутниковых снимках можно увидеть, что для ракетных систем, охраняемых Ново-Огарево, где находится резиденция Путина, и Москву, сделаны специальные насыпи.

Игорь Луценко

"Мы в Украине ужасно страдаем от "Шахедов", но я не видел, чтобы кто-то у нас делал специальные насыпи для того, чтобы туда заезжала мобильная огневая группа или другие средства", – объяснил экс-нардеп.

В России работает единственный центр, ответственный за то, чтобы поражать всю Украину. В то же время в Украине работают десятки подразделений, которые пытается координировать единый гипотетический центр в Генштабе, но СБУ и ГУР не обязательно участвуют в этой координации.

"И в такой системе работать приманками, какими являются, например, "Герберы" (а это "мусорный" дрон в квадрате), нет заинтересованности у отдельного подразделения, ведущего персональную войну с Путиным", – рассказал военный.

Он объяснил, что если подразделение даже пришлет какое-то количество приманок в Россию, устроив коллапс в аэропорту, вряд ли он получит за это какие-то Е-балы (система бонусов, начисляемых за уничтожение техники и живой силы армии РФ).

"То есть нет смысла работать так системно, как работают россияне, для отдельного украинского небольшого подразделения. А у нас все подразделения такие – небольшие", – сказал Луценко.

По его мнению, для закрытия всех российских аэропортов нужно работать системно, по приказу, например, Зеленского. Это можно сделать – нужно каждые несколько часов запускать какие-нибудь средства. Россияне не знают, что там летит, будет паника.

В июле 2025 года в Шереметьево начали выдавать воду и матрасы из-за коллапса, вызванного украинскими дронами.

"Команды такой, я так понимаю, не поступало. Мы поражаем нефтепереработку, стратегические предприятия и это отлично. Но можно было бы работать гораздо лучше", – резюмировал бывший народный депутат.

Он также сказал, что у России нет безлимитного человеческого ресурса, а ее способность поддерживать нынешние темпы войны ограничена как демографически, так и финансово. Именно поэтому количество контрактников заметно снизилось.