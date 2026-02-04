Надбавка за секретность уплотнила кошелек: сколько заработала глава Ивано-Франковской ОВА в 2025
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мы собрали все детали дохода чиновницы за год
Заработная плата главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук за 2025 год составила более полумиллиона гривен. Стало известно, сколько фактически составил доход и предусматривались ли для нее дополнительные выплаты.
Что нужно знать:
- Каждый месяц начальнице ОВА начислялась надбавка за секретность
- Ежемесячная зарплата варьировалась от 46 тыс грн до 56 тыс грн
- Глава ОВА получила на 75 тысяч меньше, нежели мэр города за год
Об этом "Телеграфу" сообщили в Ивано-Франковской областной военной администрации в ответе на официальный запрос издания.
Так, согласно предоставленно документу, зарплата Онищук ежемесячно была разной — от 46 до 56 тысяч гривен. Ниже будут приведены суммы уже после вычета налогов.
- январь – 46 313 грн
- февраль – 46 313 грн
- март – 47 449 грн
- апрель – 56 244 грн
- май – 56 244 грн
- июнь – 55 789 грн
- июль – 53 028 грн
- август – 53 028 грн
- сентябрь – 53 028 грн
- октябрь – 53 028 грн
- ноябрь – 53 028 грн
- декабрь – 53 028 грн
В 2025 году Онищук получала надбавку "за секретность". Это доплата за работу с информацией, которая имеет ограниченный доступ (служебная, секретная и т.п.). Эта надбавка начислялась каждый месяц и менялась вместе с должностным окладом:
- январь – 14 813 грн
- февраль – 14 813 грн
- март – 14 813 грн
- апрель – 16 033 грн
- май – 16 033 грн
- июнь – 16 033 грн
- июль – 15 835 грн
- август – 15 835 грн
- сентябрь – 15 835 грн
- октябрь – 15 835 грн
- ноябрь – 15 835 грн
- декабрь – 15 835 грн
Отметим, что оклад городского головы Ивано-Франковска Руслан Марцинкива в 2025 году составил 24 866 гривен. При этом сумма начисленной заработной платы достигла 925 959,73 грн, из которых на руки он получил 701 369,46 гривен. Таким образом сумма налогов и сборов составила 224 590,27 гривен.
В то же время глава ОВА в сумме за 2025 год получила 626 522 грн. То есть, на 75 тыс грн меньше.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату за 2025 год получил мэр Николаева Александр Сенкевич.