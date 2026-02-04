Надбавка за секретность уплотнила кошелек: сколько заработала глава Ивано-Франковской ОВА в 2025

Мы собрали все детали дохода чиновницы за год

Заработная плата главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук за 2025 год составила более полумиллиона гривен. Стало известно, сколько фактически составил доход и предусматривались ли для нее дополнительные выплаты.

Что нужно знать:

Каждый месяц начальнице ОВА начислялась надбавка за секретность

Ежемесячная зарплата варьировалась от 46 тыс грн до 56 тыс грн

Глава ОВА получила на 75 тысяч меньше, нежели мэр города за год

Об этом "Телеграфу" сообщили в Ивано-Франковской областной военной администрации в ответе на официальный запрос издания.

Ответ Ивано-Франковской ОВА на запрос "Телеграфа"

Так, согласно предоставленно документу, зарплата Онищук ежемесячно была разной — от 46 до 56 тысяч гривен. Ниже будут приведены суммы уже после вычета налогов.

январь – 46 313 грн

февраль – 46 313 грн

март – 47 449 грн

апрель – 56 244 грн

май – 56 244 грн

июнь – 55 789 грн

июль – 53 028 грн

август – 53 028 грн

сентябрь – 53 028 грн

октябрь – 53 028 грн

ноябрь – 53 028 грн

декабрь – 53 028 грн

Светлана Онищук

В 2025 году Онищук получала надбавку "за секретность". Это доплата за работу с информацией, которая имеет ограниченный доступ (служебная, секретная и т.п.). Эта надбавка начислялась каждый месяц и менялась вместе с должностным окладом:

январь – 14 813 грн

февраль – 14 813 грн

март – 14 813 грн

апрель – 16 033 грн

май – 16 033 грн

июнь – 16 033 грн

июль – 15 835 грн

август – 15 835 грн

сентябрь – 15 835 грн

октябрь – 15 835 грн

ноябрь – 15 835 грн

декабрь – 15 835 грн

Зарплата Светланы Онищук за 2025 год. Скриншот: ответ Ивано-Франковской ОВА "Телеграфу"

Отметим, что оклад городского головы Ивано-Франковска Руслан Марцинкива в 2025 году составил 24 866 гривен. При этом сумма начисленной заработной платы достигла 925 959,73 грн, из которых на руки он получил 701 369,46 гривен. Таким образом сумма налогов и сборов составила 224 590,27 гривен.

В то же время глава ОВА в сумме за 2025 год получила 626 522 грн. То есть, на 75 тыс грн меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату за 2025 год получил мэр Николаева Александр Сенкевич.