Надбавка за секретность уплотнила кошелек: сколько заработала глава Ивано-Франковской ОВА в 2025

Анастасия Мокрик
Читати українською
Светлана Онищук Новость обновлена 04 февраля 2026, 17:00
Светлана Онищук. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мы собрали все детали дохода чиновницы за год

Заработная плата главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук за 2025 год составила более полумиллиона гривен. Стало известно, сколько фактически составил доход и предусматривались ли для нее дополнительные выплаты.

Что нужно знать:

  • Каждый месяц начальнице ОВА начислялась надбавка за секретность
  • Ежемесячная зарплата варьировалась от 46 тыс грн до 56 тыс грн
  • Глава ОВА получила на 75 тысяч меньше, нежели мэр города за год

Об этом "Телеграфу" сообщили в Ивано-Франковской областной военной администрации в ответе на официальный запрос издания.

Ответ Ивано-Франковской ОВА на запрос "Телеграфа"
Ответ Ивано-Франковской ОВА на запрос "Телеграфа"

Так, согласно предоставленно документу, зарплата Онищук ежемесячно была разной — от 46 до 56 тысяч гривен. Ниже будут приведены суммы уже после вычета налогов.

  • январь – 46 313 грн
  • февраль – 46 313 грн
  • март – 47 449 грн
  • апрель – 56 244 грн
  • май – 56 244 грн
  • июнь – 55 789 грн
  • июль – 53 028 грн
  • август – 53 028 грн
  • сентябрь – 53 028 грн
  • октябрь – 53 028 грн
  • ноябрь – 53 028 грн
  • декабрь – 53 028 грн
Светлана Онищук
Светлана Онищук

В 2025 году Онищук получала надбавку "за секретность". Это доплата за работу с информацией, которая имеет ограниченный доступ (служебная, секретная и т.п.). Эта надбавка начислялась каждый месяц и менялась вместе с должностным окладом:

  • январь – 14 813 грн
  • февраль – 14 813 грн
  • март – 14 813 грн
  • апрель – 16 033 грн
  • май – 16 033 грн
  • июнь – 16 033 грн
  • июль – 15 835 грн
  • август – 15 835 грн
  • сентябрь – 15 835 грн
  • октябрь – 15 835 грн
  • ноябрь – 15 835 грн
  • декабрь – 15 835 грн
Зарплата Светланы Онищук за 2025 год
Зарплата Светланы Онищук за 2025 год. Скриншот: ответ Ивано-Франковской ОВА "Телеграфу"

Отметим, что оклад городского головы Ивано-Франковска Руслан Марцинкива в 2025 году составил 24 866 гривен. При этом сумма начисленной заработной платы достигла 925 959,73 грн, из которых на руки он получил 701 369,46 гривен. Таким образом сумма налогов и сборов составила 224 590,27 гривен.

В то же время глава ОВА в сумме за 2025 год получила 626 522 грн. То есть, на 75 тыс грн меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату за 2025 год получил мэр Николаева Александр Сенкевич.

