"Укрпочта" похвасталась зарплатами: сколько там платят и выше ли оклады на "Новой почте"
-
-
Стали известны суммы
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказал, какие сейчас средние зарплаты операторов почтовых отделений в таких городах как Киев, Львов, Харьков, Одесса и Хмельницкий.
Что нужно знать:
- Базовая минимальная зарплата предусмотрена для почтальонов в селах и составляет 8 650 грн
- В крупных городах "Укрпочта" платит операторам от 17 от 21 тысяч гривен
- "Телеграф" сравнил зарплаты "Укрпочты" и Новой почты"
Сооответствующий пост был опубликован в Telegram-канале Смелянского. Он отметил, что за последние дни в сети активно обсуждают вопрос минимальных зарплат в Укрпоште и проблем с набором персонала.
В своём обращении руководство компании разъяснило, что базовая минимальная зарплата действительно есть для почтальонов в селах. Она составляет 8 650 гривен в месяц, но при этом учитываются премии за каждую выполненную услугу — доставку пенсий, газет, писем и оплат коммунальных платежей. Чем больше объём работы, тем выше итоговая премия.
Что касается крупных городов, то зарплата выглядит следующим образом:
Киев
- Начальник: 29 000 грн
- Оператор: 21 000 грн
Львов
- Начальник: 22 000 грн
- Оператор: 17 000 грн
Хмельницкий
- Начальник: 21 000 грн
- Оператор: 17 000 грн
Харьков
- Начальник: 21 000 грн
- Оператор: 17 000 грн
Одесса
- Начальник: 22 000 грн
- Оператор: 17 000 грн
"Телеграф" решил сравнить зарплаты с "Новой почтой". На официальном сайте компании указана заработная плата операторов почтового отеделния.
- Одесса — от 20 до 25 тысяч гриивен
- Киев — от 23 до 27 тысяч гривен
- Харьков — от 18 до 27 тысяч гривен
- Львов — от 22 до 26 тысяч гривен
В Хмельницком сейчас эта вакансия отсутствует.
