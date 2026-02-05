"Укрпочта" похвасталась зарплатами: сколько там платят и выше ли оклады на "Новой почте"

Стали известны суммы

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказал, какие сейчас средние зарплаты операторов почтовых отделений в таких городах как Киев, Львов, Харьков, Одесса и Хмельницкий.

Что нужно знать:

Базовая минимальная зарплата предусмотрена для почтальонов в селах и составляет 8 650 грн

В крупных городах "Укрпочта" платит операторам от 17 от 21 тысяч гривен

"Телеграф" сравнил зарплаты "Укрпочты" и Новой почты"

Сооответствующий пост был опубликован в Telegram-канале Смелянского. Он отметил, что за последние дни в сети активно обсуждают вопрос минимальных зарплат в Укрпоште и проблем с набором персонала.

В своём обращении руководство компании разъяснило, что базовая минимальная зарплата действительно есть для почтальонов в селах. Она составляет 8 650 гривен в месяц, но при этом учитываются премии за каждую выполненную услугу — доставку пенсий, газет, писем и оплат коммунальных платежей. Чем больше объём работы, тем выше итоговая премия.

Что касается крупных городов, то зарплата выглядит следующим образом:

Киев

Начальник: 29 000 грн

Оператор: 21 000 грн

Львов

Начальник: 22 000 грн

Оператор: 17 000 грн

Хмельницкий

Начальник: 21 000 грн

Оператор: 17 000 грн

Харьков

Начальник: 21 000 грн

Оператор: 17 000 грн

Одесса

Начальник: 22 000 грн

Оператор: 17 000 грн

Зарплата на "Укрпочте". Скришной: Telegram/ Игорь Смелянский

"Телеграф" решил сравнить зарплаты с "Новой почтой". На официальном сайте компании указана заработная плата операторов почтового отеделния.

Одесса — от 20 до 25 тысяч гриивен

Киев — от 23 до 27 тысяч гривен

Харьков — от 18 до 27 тысяч гривен

Львов — от 22 до 26 тысяч гривен

В Хмельницком сейчас эта вакансия отсутствует.

Зарплата на "Новой Почте" во Одессе. Скриншот: "НП"

Зарплата на "Новой Почте" во Киев. Скриншот: "НП"

Зарплата на "Новой Почте" во Львове. Скриншот: "НП"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что курьеры в Украине получают уже почти в два раза больше, чем учителя.