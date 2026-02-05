Плата втрое меньше, чем у коллег? Сколько зарабатывает глава Винницкой ОГА

Налогов чиновница уплатила почти 100 тысяч

Председатель Винницкой облгосадминистрации Заболотная Наталья Михайловна за 2025 год заработала по сравнению с коллегами не такую и большую зарплату, ведь в прошлом году занимала должность первого заместителя начальника ОВА. Плата не превысила даже 400 тысяч в год.

Об этом сообщили в Винницкой ОГА в ответ на запрос "Телеграфа". Отметив, что материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов Заболотной не предоставлялась, а государственную помощь во время отпуска она получила.

Согласно документу первая заместительница за 2025 год заработала 410 635,79 грн. Однако после уплаты налогов на руки получила всего 312 083,20 грн. То есть по 26 тысяч гривен в месяц. При этом Заболотный насчитали материальную помощь от государства на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска на сумму 90 152,24 грн. После уплаты налогов и сборов на руки чиновник получила 68 515,70 грн.

Сколько заработала Наталья Заболотная в 2025 году

Наталья Заболотная. Источник: Винницкая ОГА

В то же время ее коллега Светлана Онищук, председатель Ивано-Франковской ОГА, за 2025 год с вычетом налогов получила примерно 998 623 грн. То есть примерно по 83 218 грн ежемесячно. Выходит, что зарплата Онищук почти втрое больше, чем у Заболотной. Однако это вполне понятно, ведь главой ОГА ее назначили в январе 2026 года.

Что известно о Наталье Заболотной

Наталья Михайловна родилась в 19 августа 1980 года в Виннице. С 2000 по 2001 год была руководителем танцевального кружка Винницкой средней общеобразовательной школы I-III ступеней № 32.

В 2002 году окончила Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского по специальности учитель начальных классов и английского языка в начальных классах. Уже с 2023 года начала работу в Винницкой облгосадминистрации как главный специалист отдела по работе с молодежью управления по делам семьи и молодежи. В августе 2014 стала заместителем начальника управления по делам семьи и молодежи Винницкой облгосадминистрации.

Наталья Заболотная. Источник: Винницкая ОГА

До 2020 года – заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации. С 25 июня 2024 года по 8 января 2026 года фактически исполняла обязанности руководителя Винницкой областной государственной администрации, после увольнения с должности Сергея Борзова. С 8 января 2026 года – председатель Винницкой областной государственной администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую зарплату получил мэр Тернополя Надал Сергей за 2025 год.