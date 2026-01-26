Кличко "нашел" 600 тысяч киевлян, которые, по его словам, покинули столицу: что с ними происходит (видео)

Свое предыдущее заявление городской голова прокомментировал журналистам

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил свое заявление о том, что столицу покинули 600 тысяч жителей. По его словам, они уезжают из города каждый вечер, но утром возвращаются.

Об этом он заявил в комментарии журналистам. Также градоначальник в очередной раз призвал людей уменьшить нагрузку на столичную инфраструктуру.

Городской голова столицы напомнил, что в Киеве живет около 3,5 миллионов человек. Такая численность создает большую нагрузку на критическую инфраструктуру: водо-, тепло- и энергоснабжение.

"Учитывая то, что вследствие обстрелов мы не можем физически предоставить помощь и обогреть каждое здание, мы постоянно обращаемся к киевлянам", – сказал он.

Кличко в очередной раз призвал жителей столицы по возможности уменьшить нагрузку на инфраструктуру, выехав за город, где обеспечены базовые потребности: тепло и водоснабжение.

"Большое количество людей прислушалось к этому совету: ночью значительная часть жителей уезжает за город. Однако не будем забывать, что Киев — это город, где люди работают, и они не должны терять работу", – пояснил мэр.

По его словам, "если мы посмотрим на ситуацию ночью, около 600 тысяч человек уезжают за пределы города, чтобы находиться там в более комфортных условиях, а днем они возвращаются для продолжения трудовой деятельности".

Напомним, по состоянию на вечер воскресенья, 25 января, в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы без тепла оставались 1330 многоэтажек. Большинство уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.