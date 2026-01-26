Оттепель будет короткой: на Киев надвигаются 20-градусные морозы, названа дата

После гололеда придут серьезные холода

Жителей столицы ждут настоящие погодные "качели" в ближайшие недели. После короткой оттепели 27-28 января в Киев вернутся морозы, которые могут достигнуть -20 градусов ночью.

26 января в столице и области облачно с небольшим снегом и дождем. Синоптики также предупредили об гололеде и объявили I уровень опасности, желтый. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Предупреждение Укргидрометцентра о желтом уровне опасности

По данным метеорологов, ветер в понедельник в Киеве и области будет юго-восточным, скоростью 7-12 метров в секунду. В отдельных районах области возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Температура в Киевской области колеблется от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в самой столице около нуля.

На 27 и 28 января синоптики прогнозируют оттепель. Температура поднимется выше нуля, что может привести к усилению гололеда на дорогах.

Вместе с тем, метеорадары свидетельствуют, что уже с пятницы, 30 января, в столицу вернутся морозы. Ночью термометры покажут до –10 градусов, а днем будет около –4. В выходные дни – субботу и воскресенье – холода только усилятся.

Прогноз погоды в Киеве по данным meteo.ua

Всю следующую неделю, согласно данным Мeteo.ua, морозы будут держаться на уровне -15 до -20 градусов ночью. Днем температура не будет подниматься выше -10...-15 градусов мороза.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал, что потепление будет сопровождаться осадками. По его словам, сначала это будет снег, а с 26 по 28 января во многих регионах он перейдет в дождь и туман.

Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточны, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

Ранее "Телеграф" писал, что в части областей резко потеплеет до +11 градусов. Мы рассказывали, кому и когда так повезет.