Кличко "знайшов" 600 тисяч киян, які, за його словами, залишили столицю: що з ними відбувається (відео)

Свою попередню заяву міський голова прокоментував журналістам

Мер Києва Віталій Кличко пояснив свою заяву про те, що столицю залишили 600 тисяч жителів. За його словами, вони їдуть із міста щовечора, але вранці повертаються.

Про це він заявив у коментарі журналістам. Також градоначальник вкотре закликав людей зменшити навантаження на столичну інфраструктуру.

Міський голова столиці нагадав, що у Києві мешкає близько 3,5 мільйонів людей. Така чисельність створює велике навантаження на критичну інфраструктуру: водо-, тепло- та енергопостачання.

"З огляду на те, що внаслідок обстрілів ми не можемо фізично надати допомогу та обігріти кожну будівлю, ми постійно звертаємось до киян", – сказав він.

Кличко вкотре закликав мешканців столиці якомога зменшити навантаження на інфраструктуру, виїхавши за місто, де забезпечені базові потреби: тепло та водопостачання.

"Більшість людей прислухалася до цієї поради: вночі значна частина жителів їде за місто. Однак не забуватимемо, що Київ — це місто, де люди працюють, і вони не повинні втрачати роботу", – пояснив мер.

За його словами, "якщо ми подивимося на ситуацію вночі, близько 600 тисяч людей їдуть за межі міста, щоб перебувати там у комфортніших умовах, а вдень вони повертаються для продовження трудової діяльності".

Нагадаємо, станом на вечір неділі, 25 січня, внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці без тепла залишалися 1330 багатоповерхівок. Більшість уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілу 9 та 20 січня.