Спецпенсии могут подорожать: кого заставят платить больше, чтобы не урезали выплаты

Минсоцполитики предлагает изменить финансирование спецпенсий

В Украине готовятся к пенсионной реформе — коснется она и спецпенсий, их планируют сделать профессиональными и изменить источник выплат. Людей, которые в будущем будут работать в сферах, где выплачивают такие пенсии и можно раньше уйти на отдых, могут обязать платить ЕСВ в большем объеме.

Что нужно знать:

Спецпенсии могут частично вывести из солидарной системы

Для отдельных профессий могут повысить ЕСВ, чтобы самостоятельно финансировать льготные выплаты

В Минсоцполитики отмечают: речь не об уменьшении пенсий, а об изменении механизма

Льготы не должны оплачивать работающие до 65 лет без права на раннюю пенсию

Речь идет не о том, чтобы забрать часть выплат, отметил в интервью "РБК-Украина" министр социальной политики Денис Улютин, а о построении финансовой механики, которая должна сама себя балансировать. В частности, он отметил, что плата ЕСВ — это отложенная часть зарплаты в солидарную систему, которая затем выплачивается пенсиями. Поэтому на ЕСВ делать льготу нецелесообразно. Для того чтобы денег хватало на пенсии, нужно либо увеличить количество людей в системе, либо поднять ЕСВ.

Как предлагают изменить спецпенсии и ЕСВ для них

Улютин уверен: спецпенсии не должны платиться из общей солидарной системы. В настоящее время такие выплаты позволяют раньше выйти на пенсию, иметь льготный стаж и большие суммы ежемесячно. Как вариант, в будущем может возрасти ЕСВ для тех профессий, которые претендуют на спецпенсии. Если человек производил отчисления в солидную систему — это дополнительное накопление, а выплаты должны быть из профессиональной части. "Из солидарной системы мы платим столько, сколько ты внес в нее, — говорит министр. — То есть ты можешь выйти раньше на пенсию, если у тебя льготный стаж, но до общего пенсионному возрасту из солидарной системы ты ничего не получишь".

Министр подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы забирать у кого-то выплаты, но эти льготы должны быть кем-то оплачены. По его словам, это не должен быть тот, кто работает в других профессиях и платит ЕСВ до 65 лет или же на протяжении 33 лет стажа.

Кто имеет право на спецпенсии сейчас

Специальные пенсии получают судьи, прокуроры (в частности — пенсия за выслугу лет при наличии 25 лет стажа), работники полиции, СБУ, ДБР и т.д., ликвидаторы аварии на ЧАЭС, некоторые государственные служащие, военнослужащие. Также к этой категории относятся работники, работа которых была на тяжелых и вредных производствах (требование — 25 лет спецстажа):

горная отрасль,

шахты,

металлургия,

локомотивные бригады

рудники,

карьеры и т.д.

При работе на вредных условиях снижается пенсионный возраст. Мужчины могут выходить на пенсию с 50 лет, имея выслугу 25 лет, из которых 10 — во вредных условиях. Для женщин требования – 20 лет стажа, из которых 7,5 – во вредных условиях.

Какой размер специальной пенсии в Украине

На размер спецпенсии влияет категория пенсионера, возраст, причина выхода на пенсию и количество стажа. В частности, у госслужащих и прокуроров есть право на 60% зарплаты, полицейские — 55% плюс за выслугу дополнительно, но не больше минимальной пенсии. Судьям – 50% зарплаты и бонусы за стаж. Отметим, максимальный размер пенсий для части спецпенсионеров — 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, потерявших трудоспособность 25 950 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2026 году пенсии, которые превышают максимальную, будут ограничивать по специальным коэффициентам. До их введения в Украине могли выплачивать пенсии более 200 тысяч грн.