Спецпенсії можуть подорожчати: кого змусять платити більше, щоб не урізали виплати

Мінсоцполітики пропонує змінити фінансування спецпенсій

В Україні готуються до пенсійної реформи — торкнеться вона і спецпенсій, їх планують зробити професійними та змінити джерело виплат. Людей, які в майбутньому працюватимуть у сферах, де виплачують такі пенсії та можна раніше піти на відпочинок можуть зобов'язати платити ЄСВ в більшому об'єму.

Що потрібно знати:

Спецпенсії можуть частково вивести із солідарної системи

Для окремих професій можуть підвищити ЄСВ, щоб самостійно фінансувати пільгові виплати

У Мінсоцполітики наголошують: мова не про зменшення пенсій, а про зміну механізму

Пільги не повинні оплачувати ті, хто працює до 65 років без права на ранню пенсію

Йдеться не про те, щоб забрати частину виплат, зазначив в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр соціальної політики Денис Улютін, а про побудову фінансової механіки, яка має сама себе балансувати. Зокрема, він наголосив, що плата ЄСВ — це відкладена частина зарплати в солідарну систему, яка потім виплачується пенсіями. Тому на ЄСВ робити пільгу недоцільно. Для того, щоб грошей вистачало на пенсії потрібно або збільшити кількість людей в системі, або підняти ЄСВ.

Як пропонують змінити спецпенсії та ЄСВ для них

Улютін впевнений — спецпенсії не мають платитися з загальної солідарної системи. Наразі такі виплати дають можливість раніше вийти на пенсію, мати пільговий стаж та більші суми щомісяця. Як варіант, в майбутньому, може зрости ЄСВ для тих професій, які претендують на спецпенсії. Якщо людина робила відрахування в солідну систему — це додаткове накопичення, а виплати мають бути з професійної частини. "З солідарної системи ми платимо стільки, скільки ти вніс в неї, — каже міністр. — Тобто ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо у тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку з солідарної системи ти нічого не отримаєш".

Міністр наголосив, що не йдеться про те, щоб забирати у когось виплати, але ці пільги мають бути кимось оплачені. За його словами це не має бути той, хто працює в інших професіях і сплачує ЄСВ до 65 років або ж впродовж 33 років стажу.

Хто має право на спецпенсії зараз

Наразі спеціальні пенсії отримують судді, прокурори (зокрема — пенсія за вислугу років при наявності 25 років стажу), працівники поліції, СБУ, ДБР тощо, ліквідатори аварії на ЧАЕС, деякі державні службовці, військовослужбовці. Також до цієї категорії належать працівники, робота яких була на важких та шкідливих виробництвах (вимога також — 25 років спецстажу):

гірнича галузь,

шахти,

металургія,

локомотивні бригади

рудники,

кар'єри тощо.

При роботі на шкідливих умовах знижується пенсійний вік. Чоловіки можуть виходити на пенсію з 50 років, маючи вислугу 25 років, з я ких 10 — в шкідливих умовах. Для жінок вимоги — 20 років стажу, з яких 7,5 — у шкідливих умовах.

Який розмір спеціальної пенсії в Україні

На розмір спецпенсії впливає категорія пенсіонера, вік, причина виходу на пенсію та кількість стажу. Зокрема, держслужбовці та прокурори мають право на 60% зарплати, поліцейські — 55% плюс за вислугу додатково, але не більше мінімальної пенсії. Суддям — 50% зарплати та бонуси за стаж. Зазначимо, максимальний розмір пенсій для частини спецпенсіонерів — 10 прожиткових мінімумів встановлених для осіб, які втратили працездатність 25 950 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в 2026 році пенсії, які перевищують максимальну будуть обмежувати за спеціальними коефіцієнтами. До їхнього введення в Україні могли виплачувати пенсії понад 200 тисяч грн.