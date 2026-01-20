Действительно ли всегда нужен свет? Чем дома на электроотоплении отличаются от домов на газу

Директор "Института города" Сергиенко об инициативе министра энергетики Шмыгаля

Есть принципиальная разница между домами с электрическими и газовыми котлами. Хотя оба зависят от отключения света.

Об этом Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" рассказал "Телеграфу" в материале "Круглосуточный свет для избранных? Эксперт объяснил инициативу Шмыгаля".

Что нужно знать:

Даже газовые котлы нуждаются в электричестве для работы

Дома с электрическим отоплением сильно нагружают систему

Сергиенко отмечает, что дома, которые отапливаются электричеством, и те, что используют газ — это принципиально две разные конструкции. Ведь если не будет электричества там, где электроотопление, дом полностью останется без тепла. А дома с газовыми котлами нуждаются в свете только для обеспечения автоматики котла. Это небольшая мощность.

Выходит, что когда свет включают в домах с электроотоплением нагрузка на систему возрастает в разы. Ведь такие дома пользуются электричеством постоянно. По мнению эксперта, если инициатива министра энергетики Дениса Шмыгаля заработает, то есть дома с электрокотлами будут иметь больше света, чем другие — это повлияет на мощности страны.

Сергиенко посоветовал украинцам с газовыми котлами обеспечить их дополнительным источником питания — небольшим генератором и тому подобное. Ведь эти котлы не нуждаются в большой мощности.

Для справки

Газовый котел — это отопительное устройство, сжигающее природный или сжиженный газ для обогрева помещений и/или нагрева воды.

Газовый котел

Электрический котел — это отопительное устройство, которое превращает электрическую энергию в тепловую для нагрева теплоносителя (обычно воды), циркулирующую системой радиаторов или теплого пола.

Электрический котел

В большинстве своем газовые или электрические котлы устанавливают в частных домах или многоэтажках. Их преимущество в том, что можно самостоятельно регулировать интенсивность отопления, но в настоящее время во время отключений возникает немало проблем в их использовании.

