Более 16 часов без света – наша реальность. В Yasno объяснили ухудшение графиков в Украине

Ситуация с энергообеспечением городов-миллионников оставляет желать лучшего

Столица Украины находится в режиме экстренных отключений света – 3 часа со светом, 10 часов без. Ситуация в Днепре не намного лучше — там отключения могут занять более 16 часов.

За выходные не произошло никаких принципиальных изменений в ситуации с энергообеспечением крупных украинских городов. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

"Киев сейчас в режиме экстренных отключений: ориентировочно (!!!) 3 часа со светом и 10 часов без. Но ситуация отличается от района к району. К сожалению, еще очень много кейсов с авариями в домах. Очень часто — это вопрос к придомовым сетям и ЖЭКу/ОСМД", — написал Коваленко и рассказал алгоритм, как действовать, если вы думаете, что у вас аварийная ситуация без изменения графика.

Необходимо сначала обратиться в ЖЭК/ОСМД.

Электрик проводит осмотр и делает выводы.

Если проблема дома, исправляет ее.

Если проблема с сетями, то ЖЭК/ОСМД подают заявку в сети.

Сергей Коваленко. Фото YASNO

Какая ситуация в Днепре

Он добавил, что Днепр и область живут по графику. Но не по тому графику, на который раньше просили ориентироваться операторы.

"Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей", — написал Коваленко.

Что это значит для днепрян?

По его словам, максимальные интервалы 7 часов без света/3,5 часа со светом пока неактуальны. График вероятных отключений – неактуален. При ограничении в 5 очередей из 6, отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая действительность.

Чем это лучше экстренных отключений, как сейчас в Киеве?

"Да, отсутствие света более 16 часов — это ужасно. И это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры — понимание, когда свет должен появиться", — отметил Коваленко.

Станет ли лучше?

"Пока сказать сложно. Нам точно нужно пережить эти сильные морозы – с потеплением потребление должно уменьшиться. Впрочем, ключевой фактор – обстрелы энергетики. Их спрогнозировать невозможно", – написал Коваленко.

Сергей Коваленко. Фото YASNO

