Более 20 часов без света: при каких условиях отключения в Киеве могут ужесточить

Ситуация в энергетике Украины дошла до критической точки

Сейчас Киев живет в режиме экстренных отключений света. Некоторые районы находятся без энергоснабжения до 20 часов.

Однако столицу Украины могут ожидать еще большие вызовы. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Что нужно знать:

В Киеве люди остаются без света по 20 часов в сутки

Сейчас в энергосети наблюдается самый большой дефицит с начала полномасштабной войны

Жесткие отключения могут угрожать и другим регионам

"По состоянию на утро 19 января дефицит электроэнергии составил почти 7 гигаватт-часов в утренний пик. Если глава России Владимир Путин совершит новые атаки на подстанции атомных электростанций, из-за сильных морозов есть угроза жестких графиков отключения света — по 20 часов без стабильного электроснабжения. Такая перспектива может стать реальностью для гораздо большего количества районов, чем сейчас", — сказал Игнатьев.

Станислав Игнатьев

Он напомнил, что сейчас столица живет в режиме экстренных отключений. Это означает, что ранее опубликованные графики не действуют, а свет подается в зависимости от возможностей сети.

"В такой ситуации планировать что-то становится почти невозможно – никто не знает наверняка, когда именно дом останется без электроэнергии и на сколько часов", – резюмировал Игнатьев.

Блэкаут в Киеве. Фото Ян Доброносов

