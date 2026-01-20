Дійсно завжди треба світло? Чим будинки на електроопалені відрізняються від будинків на газу

Директор "Інституту міста" Сергієнко про ініціативу міністра енергетики Шмигаля

Є принципова різниця між будинками з електричними та газовими котлами. Хоча обидва залежать від відключень світла.

Про це Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" розповів "Телеграфу" у матеріалі "Цілодобове світло для обраних? Експерт пояснив ініціативу Шмигаля".

Що треба знати:

Навіть газові котли потребують електрики для роботи

Будинки з електричним опаленням сильно навантажують систему

Сергієнко наголошує, що будинки, які опалюються електрикою, і ті, що використовують газ, — це принципово дві різні конструкції. Адже, якщо не буде електрики там, де електроопалення, будинок повністю залишиться без тепла. От будинки з газовими котлами потребують світла лише, щоб забезпечити автоматику котла. Це невелика потужність.

Виходить, що коли вмикають світло у будинках з електроопаленням навантаження на систему зростає в рази. Адже такі будинки користуються електрикою постійно. На думка експерта, якщо ініціатива міністра енергетики Дениса Шмигаля запрацює, тобто будинки з електрокотлами матимуть більше світла, ніж інші — це значно вплине на потужності країни.

Сергієнко порадив українцям з газовими котлами забезпечити їх додатковим джерелом живлення — невеликим генератором тощо. Адже ці котли не потребують великої потужності.

Для довідки

Газовий котел — це опалювальний пристрій, який спалює природний або зріджений газ для обігріву приміщень та/або нагрівання води.

Газовий котел

Електричний котел — це пристрій для опалення, який перетворює електричну енергію на теплову для нагрівання теплоносія (зазвичай води), що циркулює системою радіаторів або теплої підлоги.

Електричний котел

Здебільшого газові чи електричні котли встановлюють у приватних будинках або багатоповерхівках. Їх перевага у тому, що можна власноруч регулювати інтенсивність опалення, але наразі під час відключень виникає чимало проблем у їх використанні.

