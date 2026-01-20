Рус

Дійсно завжди треба світло? Чим будинки на електроопалені відрізняються від будинків на газу

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Опалення Новина оновлена 20 січня 2026, 10:36
Опалення. Фото Колаж "Телеграф"

Директор "Інституту міста" Сергієнко про ініціативу міністра енергетики Шмигаля

Є принципова різниця між будинками з електричними та газовими котлами. Хоча обидва залежать від відключень світла.

Про це Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" розповів "Телеграфу" у матеріалі "Цілодобове світло для обраних? Експерт пояснив ініціативу Шмигаля".

Що треба знати:

  • Навіть газові котли потребують електрики для роботи
  • Будинки з електричним опаленням сильно навантажують систему

Сергієнко наголошує, що будинки, які опалюються електрикою, і ті, що використовують газ, — це принципово дві різні конструкції. Адже, якщо не буде електрики там, де електроопалення, будинок повністю залишиться без тепла. От будинки з газовими котлами потребують світла лише, щоб забезпечити автоматику котла. Це невелика потужність.

Виходить, що коли вмикають світло у будинках з електроопаленням навантаження на систему зростає в рази. Адже такі будинки користуються електрикою постійно. На думка експерта, якщо ініціатива міністра енергетики Дениса Шмигаля запрацює, тобто будинки з електрокотлами матимуть більше світла, ніж інші — це значно вплине на потужності країни.

Сергієнко порадив українцям з газовими котлами забезпечити їх додатковим джерелом живлення — невеликим генератором тощо. Адже ці котли не потребують великої потужності.

Для довідки

Газовий котел — це опалювальний пристрій, який спалює природний або зріджений газ для обігріву приміщень та/або нагрівання води.

Газовий котел
Газовий котел

Електричний котел — це пристрій для опалення, який перетворює електричну енергію на теплову для нагрівання теплоносія (зазвичай води), що циркулює системою радіаторів або теплої підлоги.

Електричний котел
Електричний котел

Здебільшого газові чи електричні котли встановлюють у приватних будинках або багатоповерхівках. Їх перевага у тому, що можна власноруч регулювати інтенсивність опалення, але наразі під час відключень виникає чимало проблем у їх використанні.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов відключення у Києві можуть стати жорсткішими.

Теги:
#Опалення #Котел