Дійсно завжди треба світло? Чим будинки на електроопалені відрізняються від будинків на газу
Директор "Інституту міста" Сергієнко про ініціативу міністра енергетики Шмигаля
Є принципова різниця між будинками з електричними та газовими котлами. Хоча обидва залежать від відключень світла.
Про це Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" розповів "Телеграфу" у матеріалі "Цілодобове світло для обраних? Експерт пояснив ініціативу Шмигаля".
Що треба знати:
- Навіть газові котли потребують електрики для роботи
- Будинки з електричним опаленням сильно навантажують систему
Сергієнко наголошує, що будинки, які опалюються електрикою, і ті, що використовують газ, — це принципово дві різні конструкції. Адже, якщо не буде електрики там, де електроопалення, будинок повністю залишиться без тепла. От будинки з газовими котлами потребують світла лише, щоб забезпечити автоматику котла. Це невелика потужність.
Виходить, що коли вмикають світло у будинках з електроопаленням навантаження на систему зростає в рази. Адже такі будинки користуються електрикою постійно. На думка експерта, якщо ініціатива міністра енергетики Дениса Шмигаля запрацює, тобто будинки з електрокотлами матимуть більше світла, ніж інші — це значно вплине на потужності країни.
Сергієнко порадив українцям з газовими котлами забезпечити їх додатковим джерелом живлення — невеликим генератором тощо. Адже ці котли не потребують великої потужності.
Для довідки
Газовий котел — це опалювальний пристрій, який спалює природний або зріджений газ для обігріву приміщень та/або нагрівання води.
Електричний котел — це пристрій для опалення, який перетворює електричну енергію на теплову для нагрівання теплоносія (зазвичай води), що циркулює системою радіаторів або теплої підлоги.
Здебільшого газові чи електричні котли встановлюють у приватних будинках або багатоповерхівках. Їх перевага у тому, що можна власноруч регулювати інтенсивність опалення, але наразі під час відключень виникає чимало проблем у їх використанні.
