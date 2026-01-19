Люті морози змінить плюсова температура: коли чекати на потепління у Києві

Стовпчики термометра почнуть підніматися вже найближчими днями

У Києві найближчими днями зима ще покаже характер, але наприкінці тижня ситуація поступово змінюватиметься. За прогнозами синоптиків, місто пройде шлях від стабільних двозначних мінусів до температур, близьких до нуля.

Що варто знати

20–21 січня у столиці ще будуть сильні морози — нічна температура падатиме до –14°C

Починаючи з 22 січня, люті морози почнуть відступати, а вже на вихідних стовпчики термометрів наблизяться до позначки 0°C

Наприкінці тижня через коливання температури та вологість на киян чекає сильна ожеледиця

Як повідомляє ventusky, 20–21 січня мороз утримається впевнено. Вдень температура повітря становитиме близько –10 °C, а у вечірні та нічні години опускатиметься до –14 °C. Це період, коли без утеплення краще не виходити надовго, а водіям варто бути уважними через ризик ожеледиці.

Погода в Києві на 20 січня. Фото: ventusky

22 січня стане першим сигналом зміни погоди. Мороз помітно послабшає. Вдень близько –4 °C, увечері — до –5 °C. Холод відступатиме без різких стрибків, тож погода буде відносно стабільною.

Погода в Києві на 22 січня. Фото: ventusky

23 та 24 січня температурний фон майже не зміниться. Вдень очікується –4…–6 °C, і приблизно такими ж значення залишатимуться вечірні години. Це вже не пікові морози, але зима все ще показує характер.

Погода в Києві на 24 січня. Фото: ventusky

25 січня стане ще м’якше: –3 °C вдень і близько –1 °C увечері. А вже 26 січня у столиці прогнозують підвищення температури до 0 °C, що може вплинути на стан доріг і тротуарів.

Погода в Києві на 26 січня. Фото: ventusky

Втім, ввечері 27 січня зима нагадає про себе — стовпчики термометрів знову опустяться до –2 °C. Це означає, що на дорогах буже ожеледиця, тому і водіям, і пішоходам варто бути обережними.

Погода в Києві на 27 січня. Фото: ventusky

