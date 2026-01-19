Почти сразу до +8. Когда в Днепре наступит резкое потепление

Днепр уже в конце января почувствует "плюсы"

Погода в Днепре в конце января резко изменит свой характер. После нескольких холодных дней в городе ожидается заметное потепление, однако этот период будет непродолжительным и принесет свои погодные нюансы.

Когда город сможет немного согреться, написал "Телеграф". Прогноз взяли в ресурсе "Погода.Мета".

Прогноз погоды в Днепре

После нескольких холодных дней город ждет резкое изменение температурного режима. До 25 января в регионе будут сохраняться морозы: ночью температура опускаться до -12…-8 С°, а днем колебаться в пределах -5…0 градусов.

Впрочем, перелом наступит уже 26-29 января. Именно в этот период в Днепре прогнозируют резкое потепление. Дневная температура будет подниматься до +4…+8 С°, а ночью будет 0…+4 градуса. Самыми теплыми днями станут 27-28 января, когда воздух в дневное время прогреется до +7…+8 С°. В понедельник и вторник в городе будет дождливо.

Однако уже в конце месяца, 30-31 января, тепло снова будет вытеснять морозы. Температура может опуститься до -3…0 градусов днем и -7…-4 — ночью.

В начале февраля в Днепре погода будет нестабильной: днем ожидается -4…+1 градусов, ночью — до -8…-6 С°. Существенных морозов, как в начале месяца, синоптики не прогнозируют, однако температурные колебания сохранятся.

Когда в городе потеплеет. Фото: "Погода.Мета"

