Планы России на 2026 год, окно возможностей для мира и переговоры. Главные заявления Буданова с нового интервью

РФ в 2025 году перевыполнила план по мобилизации на 103%

По мнению руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова, февраль 2026 может стать самым благоприятным месяцем для подписания мирного соглашения. Но Россия не останавливает свои темпы на фронте и в следующем году хочет захватить весь Донбасс и Запорожье.

Что нужно знать:

В России все больше людей, которые стремятся закончить войну

Обстрелы энергетики продолжатся и дальше

Переговорщики на переговорах должны делать все, чтобы добиться цели

В новом интервью "Суспільному" Буданов ответил на несколько актуальных вопросов, которые больше всего беспокоят украинцев. Была поднята не только тема мирного соглашения. "Телеграф" собрал главные заявления руководителя ГУР.

Главные заявления Буданова:

Сейчас в окружении Путина много голосов, говорящих "нужно заканчивать войну". И их стало еще больше, чем раньше.

Февраль может стать наиболее благоприятным периодом для достижения мирного соглашения.

Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-нибудь достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Задача РФ в 2026 году – это Донбасс и Запорожская область. Запорожье – это их мечта. Также в планах максимально продвижение в Днепропетровской области.

Запорожская и Донецкая области на карте. Скриншот с DeepState

В 2025 году россияне выполнили мобилизационный план на 103%. На этот год он был 403 тысяч человек. Столько они набрали, если не ошибаюсь. На 26 год план – 409 тысяч.

Массированные обстрелы украинской энергетики будут продолжаться и дальше.

Более слабая сторона никогда не будет диктовать условия. Чтобы диктовать условия, нужно быть только сильным.

Мы воюем с РФ с 2014 года, да мы не победили, но и не проиграли — об этом стоит помнить.

Срыв мобилизации в Украине – основная цель России.

Когда речь идет о переговорщиках — они могут делать что угодно для того, чтобы достичь цели. Они думают о своей стране. Они не должны думать о других странах. И россияне, прежде всего, должны думать о России. Мы с вами – об Украине, и это правильно.

Ранее "Телеграф" публиковал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского о мирном плане и встрече с главой США Дональдом Трампом.